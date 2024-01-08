https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html

Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024

Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024 - РИА Новости, 08.01.2024

Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024

Продолжение уже полюбившихся историй, адаптации, новые комедии или триллеры — онлайн-кинотеатры предложат в наступившем году очень разные сериалы, выбор... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:00

2024-01-08T08:00

2024-01-08T08:07

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Продолжение уже полюбившихся историй, адаптации, новые комедии или триллеры — онлайн-кинотеатры предложат в наступившем году очень разные сериалы, выбор широкий. О самых ожидаемых премьерах — в материале РИА Новости.Новые встречи с любимыми героямиВ многосерийном продолжении франшизы "Последний богатырь. Наследие" мы увидим героев в будущем. Ивану Найденову (Виктор Хориняк) уже 50, у него две дочери: богатырша Мария (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Повзрослевшую Василису сыграла Александра Урсуляк. Также к касту присоединились Юлия Пересильд, Татьяна Догилева и Александр Лыков.Софье придется отправиться в Москву прошлого, чтобы спасти Белогорье и отца. Она увидит Ивана до того, как узнала о своем происхождении. Марья останется в Белогорье и сразится со злом там. Все это — на Start.Также онлайн-зрителей ждут очередные сезоны психологического триллера "Медиатор" и драмы "Триггер", семейной комедии "Папины дочки. Новые" и зарисовки из жизни Патриков "Беспринципные".Фантастические приключенияНа "Кинопоиске" собственная игра престолов — "Этерна". В эпической саге по циклу романов Веры Камши снялись Павел Чинарев, Евгений Стычкин, Иван и Виктор Добронравовы и другие.Действие разворачивается в альтернативной Европе XVII века, в мире Кэртиана. Власть в одном из главных государств, Талиг, захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарисе, где правит глава местной церкви. Наследник мечтает свергнуть Олларов.Сериал "Министерство всего хорошего" на Okko покажет тех, кто отвечает на все запросы людей. В этом ведомстве работают добряки и раздолбаи, зато в Министерстве всего плохого — сверхэффективные менеджеры. Неожиданно одна простая просьба нарушает естественный ход событий. Теперь от судьбы обычной питерской семьи зависит, закроют ли руководители министерств весь проект "Человечество".Автор идеи — писатель Александр Цыпкин. Главные роли исполнили Владислав Прохоров, Анастасия Ивлеева, Николай Фоменко и Лиза Ищенко. Зрители также увидят Гошу Куценко, Яна Цапника, Ольгу Сутулову, Игоря Верника и других.Для тех, кто любит пострашнее"Внутри убийцы" — киноадаптация детективной трилогии-бестселлера Майка Омера. Место действия триллера перенесли из американских мегаполисов в Санкт-Петербург и Москву. В главных ролях — Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова. Выйдет на "Кинопоиске".Профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох пытаются вычислить петербургского душителя, превращающего каждое место преступления в зловещий арт-объект.Потехе часНовая комедия с Юрием Стояновым в главной роли "Артист" — на Start.Вор-рецидивист по кличке Артист, освободившись после третьего срока, решил завязать с криминальным прошлым. Но ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. Там живут невестка и внуки. Чтобы добиться желаемого, Артисту приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.Путешествия во времениГерою сериала "Казачок", 17-летнему московскому школьнику Степе, доведется встретиться с далекими предками.Родители отправляют его на летние каникулы в деревню к бабушке. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа прячется в колодце. Выбравшись, он попадает в казачью станицу XVII века. Ему предстоит стать свидетелем важных событий и на практике усвоить проваленный в школе урок истории.В комедии снялись Алексей Кравченко, Владимир Епифанцев, Олеся Судзиловская, Алексей Макаров и другие. Креативный продюсер проекта — Сергей Светлаков. Сериал покажет Premier.Турецкая история любви на русской почвеВ адаптации культового турецкого ромкома "Постучись в мою дверь" участвуют Никита Волков и Лиана Гриба. Действие русской версии разворачивается в Москве, есть и сюжетные отличия. Но авторы постарались сохранить общее обаяние драматургии оригинала."Турецкий сериал я не видел, — рассказывает исполнитель роли российского Серкана Болата Волков. — Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинал от начала до конца. Возможно, секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики".Проект представят Okko и Premier.

https://ria.ru/20230912/stoyanov-1895556196.html

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2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

кино и сериалы, юлия пересильд, татьяна догилева, евгений стычкин, кинопоиск, юрий стоянов, что посмотреть