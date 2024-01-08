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Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024 - РИА Новости, 08.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 08.01.2024 (обновлено: 08:07 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html
Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024
Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024 - РИА Новости, 08.01.2024
Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024
Продолжение уже полюбившихся историй, адаптации, новые комедии или триллеры — онлайн-кинотеатры предложат в наступившем году очень разные сериалы, выбор... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:00
2024-01-08T08:07
культура
кино и сериалы
юлия пересильд
татьяна догилева
евгений стычкин
кинопоиск
юрий стоянов
что посмотреть
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Продолжение уже полюбившихся историй, адаптации, новые комедии или триллеры — онлайн-кинотеатры предложат в наступившем году очень разные сериалы, выбор широкий. О самых ожидаемых премьерах — в материале РИА Новости.Новые встречи с любимыми героямиВ многосерийном продолжении франшизы "Последний богатырь. Наследие" мы увидим героев в будущем. Ивану Найденову (Виктор Хориняк) уже 50, у него две дочери: богатырша Мария (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Повзрослевшую Василису сыграла Александра Урсуляк. Также к касту присоединились Юлия Пересильд, Татьяна Догилева и Александр Лыков.Софье придется отправиться в Москву прошлого, чтобы спасти Белогорье и отца. Она увидит Ивана до того, как узнала о своем происхождении. Марья останется в Белогорье и сразится со злом там. Все это — на Start.Также онлайн-зрителей ждут очередные сезоны психологического триллера "Медиатор" и драмы "Триггер", семейной комедии "Папины дочки. Новые" и зарисовки из жизни Патриков "Беспринципные".Фантастические приключенияНа "Кинопоиске" собственная игра престолов — "Этерна". В эпической саге по циклу романов Веры Камши снялись Павел Чинарев, Евгений Стычкин, Иван и Виктор Добронравовы и другие.Действие разворачивается в альтернативной Европе XVII века, в мире Кэртиана. Власть в одном из главных государств, Талиг, захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарисе, где правит глава местной церкви. Наследник мечтает свергнуть Олларов.Сериал "Министерство всего хорошего" на Okko покажет тех, кто отвечает на все запросы людей. В этом ведомстве работают добряки и раздолбаи, зато в Министерстве всего плохого — сверхэффективные менеджеры. Неожиданно одна простая просьба нарушает естественный ход событий. Теперь от судьбы обычной питерской семьи зависит, закроют ли руководители министерств весь проект "Человечество".Автор идеи — писатель Александр Цыпкин. Главные роли исполнили Владислав Прохоров, Анастасия Ивлеева, Николай Фоменко и Лиза Ищенко. Зрители также увидят Гошу Куценко, Яна Цапника, Ольгу Сутулову, Игоря Верника и других.Для тех, кто любит пострашнее"Внутри убийцы" — киноадаптация детективной трилогии-бестселлера Майка Омера. Место действия триллера перенесли из американских мегаполисов в Санкт-Петербург и Москву. В главных ролях — Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова. Выйдет на "Кинопоиске".Профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох пытаются вычислить петербургского душителя, превращающего каждое место преступления в зловещий арт-объект.Потехе часНовая комедия с Юрием Стояновым в главной роли "Артист" — на Start.Вор-рецидивист по кличке Артист, освободившись после третьего срока, решил завязать с криминальным прошлым. Но ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. Там живут невестка и внуки. Чтобы добиться желаемого, Артисту приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.Путешествия во времениГерою сериала "Казачок", 17-летнему московскому школьнику Степе, доведется встретиться с далекими предками.Родители отправляют его на летние каникулы в деревню к бабушке. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа прячется в колодце. Выбравшись, он попадает в казачью станицу XVII века. Ему предстоит стать свидетелем важных событий и на практике усвоить проваленный в школе урок истории.В комедии снялись Алексей Кравченко, Владимир Епифанцев, Олеся Судзиловская, Алексей Макаров и другие. Креативный продюсер проекта — Сергей Светлаков. Сериал покажет Premier.Турецкая история любви на русской почвеВ адаптации культового турецкого ромкома "Постучись в мою дверь" участвуют Никита Волков и Лиана Гриба. Действие русской версии разворачивается в Москве, есть и сюжетные отличия. Но авторы постарались сохранить общее обаяние драматургии оригинала.&quot;Турецкий сериал я не видел, — рассказывает исполнитель роли российского Серкана Болата Волков. — Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинал от начала до конца. Возможно, секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики&quot;.Проект представят Okko и Premier.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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кино и сериалы, юлия пересильд, татьяна догилева, евгений стычкин, кинопоиск, юрий стоянов, что посмотреть
Культура, Кино и сериалы, Юлия Пересильд, Татьяна Догилева, Евгений Стычкин, Кинопоиск, Юрий Стоянов, что посмотреть

Смешно, страшно, романтично: самые ожидаемые сериалы-2024

© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTНа съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"
На съемках сериала Последний богатырь. Наследие - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Продолжение уже полюбившихся историй, адаптации, новые комедии или триллеры — онлайн-кинотеатры предложат в наступившем году очень разные сериалы, выбор широкий. О самых ожидаемых премьерах — в материале РИА Новости.

Новые встречи с любимыми героями

В многосерийном продолжении франшизы "Последний богатырь. Наследие" мы увидим героев в будущем. Ивану Найденову (Виктор Хориняк) уже 50, у него две дочери: богатырша Мария (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Повзрослевшую Василису сыграла Александра Урсуляк. Также к касту присоединились Юлия Пересильд, Татьяна Догилева и Александр Лыков.
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Старшую дочь Ивана Марию сыграла Арина Рожкова

На съемках сериала Последний богатырь. Наследие

Старшую дочь Ивана Марию сыграла Арина Рожкова

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
1 из 6
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

А младшую Софью — Эвелина Мазурина

На съемках сериала Последний богатырь. Наследие

А младшую Софью — Эвелина Мазурина

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
2 из 6
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Повзрослевшую Василису воплотила Александра Урсуляк

На съемках сериала Последний богатырь. Наследие

Повзрослевшую Василису воплотила Александра Урсуляк

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
3 из 6
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков и Арина Рожкова на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"

На съемках сериала Последний богатырь. Наследие

Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков и Арина Рожкова на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
4 из 6
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTНа съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"
На съемках сериала Последний богатырь. Наследие
На съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
5 из 6
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Кирилл Зайцев на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"

На съемках сериала Последний богатырь. Наследие

Кирилл Зайцев на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
6 из 6

Старшую дочь Ивана Марию сыграла Арина Рожкова

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
1 из 6

А младшую Софью — Эвелина Мазурина

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
2 из 6

Повзрослевшую Василису воплотила Александра Урсуляк

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
3 из 6

Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков и Арина Рожкова на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
4 из 6
На съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
5 из 6

Кирилл Зайцев на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
6 из 6
Софье придется отправиться в Москву прошлого, чтобы спасти Белогорье и отца. Она увидит Ивана до того, как узнала о своем происхождении. Марья останется в Белогорье и сразится со злом там. Все это — на Start.
Также онлайн-зрителей ждут очередные сезоны психологического триллера "Медиатор" и драмы "Триггер", семейной комедии "Папины дочки. Новые" и зарисовки из жизни Патриков "Беспринципные".
© Фото : Онлайн-кинотеатры START и Кинопоиск

На съемках третьего сезона сериала "Медиатор"

На съемках третьего сезона сериала Медиатор

На съемках третьего сезона сериала "Медиатор"

© Фото : Онлайн-кинотеатры START и Кинопоиск
1 из 4
© Фото : КинопоискНа съемках третьего сезона сериала "Триггер"
На съемках третьего сезона сериала Триггер
На съемках третьего сезона сериала "Триггер"
© Фото : Кинопоиск
2 из 4
© Фото : Онлайн-кинотеатр START/канал СТСНа съемках второго сезона сериала "Папины дочки. Новые"
На съемках второго сезона сериала Папины дочки. Новые
На съемках второго сезона сериала "Папины дочки. Новые"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START/канал СТС
3 из 4
© Фото : КинопоискНа съемках четвертого сезона сериала "Беспринципные"
На съемках четвертого сезона сериала Беспринципные
На съемках четвертого сезона сериала "Беспринципные"
© Фото : Кинопоиск
4 из 4

На съемках третьего сезона сериала "Медиатор"

© Фото : Онлайн-кинотеатры START и Кинопоиск
1 из 4
На съемках третьего сезона сериала "Триггер"
© Фото : Кинопоиск
2 из 4
На съемках второго сезона сериала "Папины дочки. Новые"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START/канал СТС
3 из 4
На съемках четвертого сезона сериала "Беспринципные"
© Фото : Кинопоиск
4 из 4

Фантастические приключения

На "Кинопоиске" собственная игра престолов — "Этерна". В эпической саге по циклу романов Веры Камши снялись Павел Чинарев, Евгений Стычкин, Иван и Виктор Добронравовы и другие.
© Фото : Кинопоиск

Кадр из сериала "Этерна"

На съемках сериала Этерна

Кадр из сериала "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
1 из 6
© Фото : Кинопоиск

Фрагмент сериала "Этерна"

На съемках сериала Этерна

Фрагмент сериала "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
2 из 6
© Фото : Кинопоиск

Эпизод из сериала "Этерна"

На съемках сериала Этерна

Эпизод из сериала "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
3 из 6
© Фото : Кинопоиск

Сериал "Этерна"

На съемках сериала Этерна

Сериал "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
4 из 6
© Фото : Кинопоиск

"Этерна"

На съемках сериала Этерна

"Этерна"

© Фото : Кинопоиск
5 из 6
© Фото : Кинопоиск

Эпическая сага "Этерна"

На съемках сериала Этерна

Эпическая сага "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
6 из 6

Кадр из сериала "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
1 из 6

Фрагмент сериала "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
2 из 6

Эпизод из сериала "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
3 из 6

Сериал "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
4 из 6

"Этерна"

© Фото : Кинопоиск
5 из 6

Эпическая сага "Этерна"

© Фото : Кинопоиск
6 из 6
Действие разворачивается в альтернативной Европе XVII века, в мире Кэртиана. Власть в одном из главных государств, Талиг, захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарисе, где правит глава местной церкви. Наследник мечтает свергнуть Олларов.
Сериал "Министерство всего хорошего" на Okko покажет тех, кто отвечает на все запросы людей. В этом ведомстве работают добряки и раздолбаи, зато в Министерстве всего плохого — сверхэффективные менеджеры. Неожиданно одна простая просьба нарушает естественный ход событий. Теперь от судьбы обычной питерской семьи зависит, закроют ли руководители министерств весь проект "Человечество".
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Анастасия Ивлеева и Владислав Прохоров на съемках сериала "Министерство всего хорошего"

На съемках сериала Министерство всего хорошего

Анастасия Ивлеева и Владислав Прохоров на съемках сериала "Министерство всего хорошего"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Николай Фоменко на съемочной площадке сериала "Министерство всего хорошего"

На съемках сериала Министерство всего хорошего

Николай Фоменко на съемочной площадке сериала "Министерство всего хорошего"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Гоша Куценко на съемках сериала "Министерство всего хорошего"

На съемках сериала Министерство всего хорошего

Гоша Куценко на съемках сериала "Министерство всего хорошего"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 3

Анастасия Ивлеева и Владислав Прохоров на съемках сериала "Министерство всего хорошего"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 3

Николай Фоменко на съемочной площадке сериала "Министерство всего хорошего"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 3

Гоша Куценко на съемках сериала "Министерство всего хорошего"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 3
Автор идеи — писатель Александр Цыпкин. Главные роли исполнили Владислав Прохоров, Анастасия Ивлеева, Николай Фоменко и Лиза Ищенко. Зрители также увидят Гошу Куценко, Яна Цапника, Ольгу Сутулову, Игоря Верника и других.

Для тех, кто любит пострашнее

"Внутри убийцы" — киноадаптация детективной трилогии-бестселлера Майка Омера. Место действия триллера перенесли из американских мегаполисов в Санкт-Петербург и Москву. В главных ролях — Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова. Выйдет на "Кинопоиске".
© Фото : Кинопоиск

Анастасия Евграфова в сериале "Внутри убийцы"

На съемках сериала Внутри убийцы

Анастасия Евграфова в сериале "Внутри убийцы"

© Фото : Кинопоиск
1 из 4
© Фото : Кинопоиск

Тихон Жизневский в сериале "Внутри убийцы"

На съемках сериала Внутри убийцы

Тихон Жизневский в сериале "Внутри убийцы"

© Фото : Кинопоиск
2 из 4
© Фото : Кинопоиск

Кадр из сериала "Внутри убийцы"

На съемках сериала Внутри убийцы

Кадр из сериала "Внутри убийцы"

© Фото : Кинопоиск
3 из 4
© Фото : КинопоискНа съемках сериала "Внутри убийцы"
На съемках сериала Внутри убийцы
На съемках сериала "Внутри убийцы"
© Фото : Кинопоиск
4 из 4

Анастасия Евграфова в сериале "Внутри убийцы"

© Фото : Кинопоиск
1 из 4

Тихон Жизневский в сериале "Внутри убийцы"

© Фото : Кинопоиск
2 из 4

Кадр из сериала "Внутри убийцы"

© Фото : Кинопоиск
3 из 4
На съемках сериала "Внутри убийцы"
© Фото : Кинопоиск
4 из 4
Профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох пытаются вычислить петербургского душителя, превращающего каждое место преступления в зловещий арт-объект.

Потехе час

Новая комедия с Юрием Стояновым в главной роли "Артист" — на Start.
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Юрий Стоянов на съемках сериала "Артист"

На съемках сериала Артист

Юрий Стоянов на съемках сериала "Артист"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
1 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Юрий Стоянов на съемочной площадке сериала "Артист"

На съемках сериала Артист

Юрий Стоянов на съемочной площадке сериала "Артист"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
2 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTНа съемках сериала "Артист"
На съемках сериала Артист
На съемках сериала "Артист"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
3 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Сериал "Артист"

На съемках сериала Артист

Сериал "Артист"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
4 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

На съемках проекта "Артист"

На съемках сериала Артист

На съемках проекта "Артист"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
5 из 5

Юрий Стоянов на съемках сериала "Артист"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
1 из 5

Юрий Стоянов на съемочной площадке сериала "Артист"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
2 из 5
На съемках сериала "Артист"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
3 из 5

Сериал "Артист"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
4 из 5

На съемках проекта "Артист"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
5 из 5
Вор-рецидивист по кличке Артист, освободившись после третьего срока, решил завязать с криминальным прошлым. Но ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. Там живут невестка и внуки. Чтобы добиться желаемого, Артисту приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Путешествия во времени

Герою сериала "Казачок", 17-летнему московскому школьнику Степе, доведется встретиться с далекими предками.
Родители отправляют его на летние каникулы в деревню к бабушке. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа прячется в колодце. Выбравшись, он попадает в казачью станицу XVII века. Ему предстоит стать свидетелем важных событий и на практике усвоить проваленный в школе урок истории.
© Фото : PremierНа съемках сериала "Казачок"
На съемках сериала Казачок
На съемках сериала "Казачок"
© Фото : Premier
1 из 5
© Фото : Premier

На съемках проекта "Казачок"

На съемках сериала Казачок

На съемках проекта "Казачок"

© Фото : Premier
2 из 5
© Фото : Premier

"Казачок"

На съемках сериала Казачок

"Казачок"

© Фото : Premier
3 из 5
© Фото : Premier

Сериал "Казачок"

На съемках сериала Казачок

Сериал "Казачок"

© Фото : Premier
4 из 5
© Фото : PremierНа съемках сериала "Казачок"
На съемках сериала Казачок
На съемках сериала "Казачок"
© Фото : Premier
5 из 5
На съемках сериала "Казачок"
© Фото : Premier
1 из 5

На съемках проекта "Казачок"

© Фото : Premier
2 из 5

"Казачок"

© Фото : Premier
3 из 5

Сериал "Казачок"

© Фото : Premier
4 из 5
На съемках сериала "Казачок"
© Фото : Premier
5 из 5
В комедии снялись Алексей Кравченко, Владимир Епифанцев, Олеся Судзиловская, Алексей Макаров и другие. Креативный продюсер проекта — Сергей Светлаков. Сериал покажет Premier.

Турецкая история любви на русской почве

В адаптации культового турецкого ромкома "Постучись в мою дверь" участвуют Никита Волков и Лиана Гриба. Действие русской версии разворачивается в Москве, есть и сюжетные отличия. Но авторы постарались сохранить общее обаяние драматургии оригинала.
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Актеры российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Актеры сериала Постучись в мою дверь

Актеры российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 3
© Фото представлено пресс-службой создателей российской версии сериала "Постучись в мою дверь" Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала Постучись в мою дверь
Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото представлено пресс-службой создателей российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
2 из 3
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец на съемках российской версии сериала Постучись в мою дверь
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
3 из 3

Актеры российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 3
Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото представлено пресс-службой создателей российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
2 из 3
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
3 из 3
«

"Турецкий сериал я не видел, — рассказывает исполнитель роли российского Серкана Болата Волков. — Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинал от начала до конца. Возможно, секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики".

Проект представят Okko и Premier.
Юрий Стоянов на съемках сериала Трепачи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Юрий Стоянов: "Времена несвободы подарили нам выдающееся искусство"
12 сентября 2023, 08:00
 
КультураКино и сериалыЮлия ПересильдТатьяна ДогилеваЕвгений СтычкинКинопоискЮрий Стояновчто посмотреть
 
 
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