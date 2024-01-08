https://ria.ru/20240108/samolet-1920128296.html

Житель Портленда нашел на заднем дворе оторвавшуюся в полете дверцу Boeing

Житель Портленда нашел на заднем дворе оторвавшуюся в полете дверцу Boeing - РИА Новости, 08.01.2024

Житель Портленда нашел на заднем дворе оторвавшуюся в полете дверцу Boeing

Часть самолета компании Alaska Airlines, которая оторвалась во время полета три дня назад, была найдена в американском Портленде, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:22

2024-01-08T10:22

2024-01-08T10:30

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Часть самолета компании Alaska Airlines, которая оторвалась во время полета три дня назад, была найдена в американском Портленде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). По словам представителя NTSB, школьный учитель по имени Боб обнаружил вылетевшую из фюзеляжа дверцу на заднем дворе своего дома в Портленде и сообщил в ведомство о своей находке. Федеральные следователи обращались к общественности с просьбой помочь найти оторвавшуюся дверцу и планировали задействовать для ее поисков вертолеты или беспилотники. В NTSB объяснили, что обнаружение пропавшей детали даст ключевые подсказки, почему она отделилась от самолета. В пятницу, 5 января самолет Boeing 737-9, принадлежащий компании Alaska Airlines, совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон, так как во время полета у воздушного судна вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В связи с этим компания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов данной модели, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию "отдельных" самолетов модели.

https://ria.ru/20240107/boeing-1920092977.html

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Ольга Фомченкова

в мире, портленд, орегон, ntsb, аляска