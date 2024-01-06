https://ria.ru/20240106/samolet-1919901599.html

В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора

В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора - РИА Новости, 06.01.2024

В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в американском Портленде из-за вылетевшего иллюминатора, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:43

2024-01-06T08:43

2024-01-06T10:20

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в американском Портленде из-за вылетевшего иллюминатора, сообщил телеканал CNN. "Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор", — указали в материале со ссылкой на одного из пассажиров рейса.Самолет направлялся из Портленда в Онтэрио в штате Калифорния. По данным телеканала, экипаж сообщил о проблеме с герметизацией. Один из пассажиров рассказал телеканалу, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета. "Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа", — приводит телеканал слова авиакомпании. Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил, что ведет расследование случившегося.

https://ria.ru/20240106/samolet-1919895238.html

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Варвара Скокшина

в мире, портленд, орегон, калифорния