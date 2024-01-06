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В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора - РИА Новости, 06.01.2024
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08:43 06.01.2024 (обновлено: 10:20 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/samolet-1919901599.html
В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора
В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора - РИА Новости, 06.01.2024
В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора
Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в американском Портленде из-за вылетевшего иллюминатора, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T08:43
2024-01-06T10:20
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в американском Портленде из-за вылетевшего иллюминатора, сообщил телеканал CNN. &quot;Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор&quot;, — указали в материале со ссылкой на одного из пассажиров рейса.Самолет направлялся из Портленда в Онтэрио в штате Калифорния. По данным телеканала, экипаж сообщил о проблеме с герметизацией. Один из пассажиров рассказал телеканалу, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета. "Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа", — приводит телеканал слова авиакомпании. Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил, что ведет расследование случившегося.
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в мире, портленд, орегон, калифорния
В мире, Портленд, Орегон, Калифорния
В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора

В Портленде самолет Alaska Airlines экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в американском Портленде из-за вылетевшего иллюминатора, сообщил телеканал CNN.
«

"Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор", — указали в материале со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

Самолет направлялся из Портленда в Онтэрио в штате Калифорния.
По данным телеканала, экипаж сообщил о проблеме с герметизацией. Один из пассажиров рассказал телеканалу, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета.
"Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа", — приводит телеканал слова авиакомпании.
Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил, что ведет расследование случившегося.
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В миреПортлендОрегонКалифорния
 
 
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