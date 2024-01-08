https://ria.ru/20240108/rossiya-1920166412.html

"Катастрофическая ошибка". В США сделали неожиданное признание о ВС России

"Катастрофическая ошибка". В США сделали неожиданное признание о ВС России - РИА Новости, 08.01.2024

"Катастрофическая ошибка". В США сделали неожиданное признание о ВС России

признал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:31

2024-01-08T16:31

2024-01-08T16:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

джон миршаймер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации, признал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."ВС России стали еще сильнее в результате военного конфликта. Им пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения. Теперь у России еще более грозные войска", — отметил он.Профессор назвал решение Белого дома развязать конфликт на Украине катастрофической ошибкой. Соединенные Штаты рассчитывали таким образом не только одержать победу над Москвой в бывшей советской республике, но и вычеркнуть ее из списка великих держав."Это был огромный просчет, потому что санкции не сработали, а Россия увеличила войска и мобилизовала свою промышленность, производя все виды вооружений. Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть", — резюмировал он.ВСУ с июня прошлого года пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, армия противника уже потеряла почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.

https://ria.ru/20240108/vsu-1920159326.html

https://radiosputnik.ru/20240108/khodzhes-1920157694.html

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россия, украина, москва, джон миршаймер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато