https://ria.ru/20240108/rossiya-1920165131.html

Запад столкнулся с угрозой с неожиданной стороны, пишут СМИ

Запад столкнулся с угрозой с неожиданной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024

Запад столкнулся с угрозой с неожиданной стороны, пишут СМИ

Присоединение к БРИКС новых членов, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, снизит зависимость государств от доллара, а также позволит игнорировать западные санкции,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:15

2024-01-08T16:15

2024-01-08T17:11

цены на нефть

оаэ

саудовская аравия

россия

сирил рамафоса

брикс

новый банк развития

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Присоединение к БРИКС новых членов, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, снизит зависимость государств от доллара, а также позволит игнорировать западные санкции, пишет Bloomberg."Расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран. А учитывая конфликты, полыхающие в Газе и на Украине, это немаловажно", — говорится в статье.Так, Новый банк развития, созданный в рамках организации, осуществляет проекты без привязки к доллару, а присоединение к блоку ближневосточных богатых нефтью государств позволит увеличить приток капитала, пишет Bloomberg.Более того, указывается в материале, почти четверть кредитов НБР выдается в местной валюте. А это шаг к созданию денежных потоков, не зависящих от США, что очень важно для России, которая на сегодняшний день председательствует в блоке, заключает издание.На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать ее полноправными членами. Позднее Буэнос-Айрес отказался от вступления в объединение. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240108/rossiya-1920133333.html

оаэ

саудовская аравия

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цены на нефть, оаэ, саудовская аравия, россия, сирил рамафоса, брикс, новый банк развития