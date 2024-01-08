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Запад столкнулся с угрозой с неожиданной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
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16:15 08.01.2024 (обновлено: 17:11 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/rossiya-1920165131.html
Запад столкнулся с угрозой с неожиданной стороны, пишут СМИ
Запад столкнулся с угрозой с неожиданной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
Запад столкнулся с угрозой с неожиданной стороны, пишут СМИ
Присоединение к БРИКС новых членов, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, снизит зависимость государств от доллара, а также позволит игнорировать западные санкции,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:15
2024-01-08T17:11
цены на нефть
оаэ
саудовская аравия
россия
сирил рамафоса
брикс
новый банк развития
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Присоединение к БРИКС новых членов, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, снизит зависимость государств от доллара, а также позволит игнорировать западные санкции, пишет Bloomberg."Расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран. А учитывая конфликты, полыхающие в Газе и на Украине, это немаловажно", — говорится в статье.Так, Новый банк развития, созданный в рамках организации, осуществляет проекты без привязки к доллару, а присоединение к блоку ближневосточных богатых нефтью государств позволит увеличить приток капитала, пишет Bloomberg.Более того, указывается в материале, почти четверть кредитов НБР выдается в местной валюте. А это шаг к созданию денежных потоков, не зависящих от США, что очень важно для России, которая на сегодняшний день председательствует в блоке, заключает издание.На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать ее полноправными членами. Позднее Буэнос-Айрес отказался от вступления в объединение. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.
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цены на нефть, оаэ, саудовская аравия, россия, сирил рамафоса, брикс, новый банк развития
Цены на нефть, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Сирил Рамафоса, БРИКС, Новый банк развития
Запад столкнулся с угрозой с неожиданной стороны, пишут СМИ

Bloomberg: расширение БРИКС ослабит давление Запада на Россию и Иран

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Присоединение к БРИКС новых членов, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, снизит зависимость государств от доллара, а также позволит игнорировать западные санкции, пишет Bloomberg.
"Расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран. А учитывая конфликты, полыхающие в Газе и на Украине, это немаловажно", — говорится в статье.
Так, Новый банк развития, созданный в рамках организации, осуществляет проекты без привязки к доллару, а присоединение к блоку ближневосточных богатых нефтью государств позволит увеличить приток капитала, пишет Bloomberg.
Более того, указывается в материале, почти четверть кредитов НБР выдается в местной валюте. А это шаг к созданию денежных потоков, не зависящих от США, что очень важно для России, которая на сегодняшний день председательствует в блоке, заключает издание.
На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать ее полноправными членами. Позднее Буэнос-Айрес отказался от вступления в объединение. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Россия переиграла Запад на неожиданном фронте, пишут СМИ
Вчера, 11:15
 
Цены на нефтьОАЭСаудовская АравияРоссияСирил РамафосаБРИКСНовый банк развития
 
 
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