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Порядка 1,3 миллиона подписей собрали в поддержку выдвижения Путина
Порядка 1,3 миллиона подписей собрали в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 08.01.2024
Порядка 1,3 миллиона подписей собрали в поддержку выдвижения Путина
Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил подписи в его поддержку еще из 13 регионов, всего собрано 1,3 миллиона,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T10:37
2024-01-08T10:37
2024-01-08T12:10
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил подписи в его поддержку еще из 13 регионов, всего собрано 1,3 миллиона, передает корреспондент РИА Новости.Документы представили Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области и Пермский край.До этого волонтеры доставили в Центральный штаб подписи из 45 регионов."На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Владимировича Путина порядка 1 300 000 подписей", — сказала журналистам сопредседатель штаба, главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко.Она напомнила, что первые подписи волонтеры начали доставлять с 30 декабря, а в целом сбор продлится до конца января. Сейчас идет обработка документов."Она сейчас будет еще продолжаться, и будем надеяться, что эта цифра будет увеличиваться", — добавила Лысенко.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. По закону для регистрации ему нужно собрать не менее 300 тысяч подписей россиян.
https://ria.ru/20240105/davankov-1919796906.html
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политика, самарское, ульяновская область, пермский край, владимир путин, совет федерации рф, россия, марьяна лысенко
Выборы президента России — 2024, Политика, Самарское, Ульяновская область, Пермский край, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Россия, Марьяна Лысенко
Порядка 1,3 миллиона подписей собрали в поддержку выдвижения Путина
Штаб кандидата Путина получил подписи в его поддержку еще из 13 регионов РФ