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На Забайкальской железной дороге 14 грузовых вагонов сошли с путей - РИА Новости, 08.01.2024
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23:12 08.01.2024 (обновлено: 23:32 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/poezd-1920205490.html
На Забайкальской железной дороге 14 грузовых вагонов сошли с путей
На Забайкальской железной дороге 14 грузовых вагонов сошли с путей - РИА Новости, 08.01.2024
На Забайкальской железной дороге 14 грузовых вагонов сошли с путей
На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 грузовых вагонов, сообщило РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T23:12
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происшествия
ржд
олег белозеров
шилка
владивосток
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 грузовых вагонов, сообщило РЖД в Telegram-канале."По уточненной информации, сход 14 вагонов", — рассказали в компании.В понедельник вечером сообщилось о сходе 27 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, угрозы экологии нет. Причины ЧП устанавливаются.В РЖД создали оперативный штаб под руководством Олега Белозерова. К месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.Уточняется, что после происшествия приостановлено движение пассажирских поездов №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживают комфортный температурный режим. Пассажиров обеспечат питанием и водой.
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происшествия, ржд, олег белозеров, шилка, владивосток, москва
Происшествия, РЖД, Олег Белозеров, Шилка, Владивосток, Москва
На Забайкальской железной дороге 14 грузовых вагонов сошли с путей

РЖД: на Забайкальской железной дороге 14 вагонов грузового поезда сошли с путей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрузовой поезд
Грузовой поезд - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Грузовой поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 грузовых вагонов, сообщило РЖД в Telegram-канале.
"По уточненной информации, сход 14 вагонов", — рассказали в компании.
В понедельник вечером сообщилось о сходе 27 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, угрозы экологии нет. Причины ЧП устанавливаются.
В РЖД создали оперативный штаб под руководством Олега Белозерова. К месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.
Уточняется, что после происшествия приостановлено движение пассажирских поездов №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживают комфортный температурный режим. Пассажиров обеспечат питанием и водой.
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ПроисшествияРЖДОлег БелозеровШилкаВладивостокМосква
 
 
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