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На перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей - РИА Новости, 08.01.2024
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22:58 08.01.2024 (обновлено: 23:06 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/poezd-1920204825.html
На перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей
На перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей - РИА Новости, 08.01.2024
На перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей
Почти 30 вагонов грузового поезда сошли на Забайкальской железной дороге, пострадавших нет, сообщили РЖД. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:58
2024-01-08T23:06
происшествия
ржд
олег белозеров
шилка
москва
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Почти 30 вагонов грузового поезда сошли на Забайкальской железной дороге, пострадавших нет, сообщили РЖД."Восьмого января 2024 года в 19:17 (по московскому времени) на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 27 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - говорится в сообщении РЖД.В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка."В связи с происшествием по станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой. Делаем все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Причины произошедшего устанавливаются", - отмечает компания.
https://ria.ru/20230919/teplovoz-1897335674.html
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происшествия, ржд, олег белозеров, шилка, москва, владивосток
Происшествия, РЖД, Олег Белозеров, Шилка, Москва, Владивосток
На перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей

РЖД: на перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор.. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Почти 30 вагонов грузового поезда сошли на Забайкальской железной дороге, пострадавших нет, сообщили РЖД.
"Восьмого января 2024 года в 19:17 (по московскому времени) на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 27 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - говорится в сообщении РЖД.
В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.
"В связи с происшествием по станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда №2 МоскваВладивосток и №392 ЧитаБлаговещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой. Делаем все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Причины произошедшего устанавливаются", - отмечает компания.
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ПроисшествияРЖДОлег БелозеровШилкаМоскваВладивосток
 
 
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