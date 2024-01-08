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Глава СЖР отреагировал на новости о поджоге двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 08.01.2024
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20:29 08.01.2024
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Глава СЖР отреагировал на новости о поджоге двери ведущего радио Sputnik
Глава СЖР отреагировал на новости о поджоге двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 08.01.2024
Глава СЖР отреагировал на новости о поджоге двери ведущего радио Sputnik
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости ситуацию с поджогом двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:29
2024-01-08T20:29
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости ситуацию с поджогом двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова заявил, что надеется, что с журналистом все в порядке, а правоохранительные органы найдут виновных. Ранее Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Санкт-Петербурге, после инцидента он обратился с заявлением в полицию. Татаренков также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте. "Я в данном случае могу только выразить надежду, что правоохранительные органы найдут тех, кто это совершил. Надеюсь, что с Трофимом все в порядке", — сказал Соловьев. Он отметил, что Татаренков — активный коллега, участвует на всех форумах СЖР.
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происшествия, санкт-петербург, союз журналистов россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Союз журналистов России
Глава СЖР отреагировал на новости о поджоге двери ведущего радио Sputnik

Соловьев выразил надежду, что виновных в поджоге двери Татаренкова найдут

© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости ситуацию с поджогом двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова заявил, что надеется, что с журналистом все в порядке, а правоохранительные органы найдут виновных.
Ранее Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Санкт-Петербурге, после инцидента он обратился с заявлением в полицию. Татаренков также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте.
© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
"Я в данном случае могу только выразить надежду, что правоохранительные органы найдут тех, кто это совершил. Надеюсь, что с Трофимом все в порядке", — сказал Соловьев.
Он отметил, что Татаренков — активный коллега, участвует на всех форумах СЖР.
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