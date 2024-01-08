https://ria.ru/20240108/podzhog-1920192818.html

Глава СЖР отреагировал на новости о поджоге двери ведущего радио Sputnik

Глава СЖР отреагировал на новости о поджоге двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 08.01.2024

Глава СЖР отреагировал на новости о поджоге двери ведущего радио Sputnik

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости ситуацию с поджогом двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T20:29

2024-01-08T20:29

2024-01-08T20:29

происшествия

санкт-петербург

союз журналистов россии

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости ситуацию с поджогом двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова заявил, что надеется, что с журналистом все в порядке, а правоохранительные органы найдут виновных. Ранее Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Санкт-Петербурге, после инцидента он обратился с заявлением в полицию. Татаренков также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте. "Я в данном случае могу только выразить надежду, что правоохранительные органы найдут тех, кто это совершил. Надеюсь, что с Трофимом все в порядке", — сказал Соловьев. Он отметил, что Татаренков — активный коллега, участвует на всех форумах СЖР.

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916509173.html

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происшествия, санкт-петербург, союз журналистов россии