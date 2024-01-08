https://ria.ru/20240108/podval-1920100959.html

"Опасно для жизни". Украинцы затащили главу МИД Японии в подвал

"Опасно для жизни". Украинцы затащили главу МИД Японии в подвал - РИА Новости, 08.01.2024

"Опасно для жизни". Украинцы затащили главу МИД Японии в подвал

Глава МИД Японии Ёко Камикава провела брифинг в подвале во время визита на Украине из-за воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T01:20

2024-01-08T01:20

2024-01-08T02:24

в мире

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава провела брифинг в подвале во время визита на Украине из-за воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал".В пресс-конференции вместе с ней участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что министры сидят у щитков, на которых написано: "Под напряжением! Опасно для жизни!".В ходе мероприятия Камикава объявила, что Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов для передаче Украине систем для выявления беспилотников.МИД Японии ранее сообщил, что министр в воскресенье обсудит в Киеве вопросы поддержки Украины, совместную с конференцию по восстановлению, пути достижения "справедливого и продолжительного" мира, а также примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.Это первый визит Камикавы на Украину с сентября 2023 года, когда она заняла пост главы МИД. В марте прошлого года Украину посетил премьер-министр Фумио Кисида, в сентябре — глава МИД на тот момент Ёсимаса Хаяси.Объявление тревоги во время визитов иностранных политиков стало обыденным явлением на Украине. Из-за воздушной тревоги в подвалах приходилось укрываться главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю, президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и многим другим политикам.В феврале 2023 года в Киеве во время визита президента США Джо Байдена была объявлена воздушная тревога, при этом на опубликованных тогда кадрах Байден и Владимир Зеленский спокойно шли по улице под звуки сирен и в окружении охраны. Как сообщал директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии заранее уведомил Москву о визите американского президента в Киев.

https://ria.ru/20231217/bomboubezhische-1916270920.html

https://ria.ru/20231228/rakety-1918823625.html

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в мире, украина, япония, киев, ёко камикава, джо байден, дмитрий кулеба, нато, еврокомиссия, евросовет