https://ria.ru/20240108/peterburg-1920101156.html

В Петербурге загорелся ангар

В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 08.01.2024

В Петербурге загорелся ангар

Ангар горит на площади 4 тысячи квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T01:25

2024-01-08T01:25

2024-01-08T01:38

санкт-петербург

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ангар горит на площади 4 тысячи квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Санкт-Петербург, Невский район, Дальневосточный проспект, дом 79, корпус 1. Огнем охвачен металлический ангар", – сказал собеседник агентства. По его словам, информации о пострадавших не поступало. "По уточненной информации, площадь пожара составляет 4000 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", – отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240108/pozhar-1920098520.html

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санкт-петербург, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)