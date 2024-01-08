https://ria.ru/20240108/peterburg-1920101156.html
В Петербурге загорелся ангар
В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 08.01.2024
В Петербурге загорелся ангар
Ангар горит на площади 4 тысячи квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T01:25
2024-01-08T01:25
2024-01-08T01:38
санкт-петербург
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ангар горит на площади 4 тысячи квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Санкт-Петербург, Невский район, Дальневосточный проспект, дом 79, корпус 1. Огнем охвачен металлический ангар", – сказал собеседник агентства. По его словам, информации о пострадавших не поступало. "По уточненной информации, площадь пожара составляет 4000 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", – отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240108/pozhar-1920098520.html
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санкт-петербург, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся ангар
МЧС России: в Петербурге горит ангар на площади четыре тысячи квадратных метров