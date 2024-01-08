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Суд в Ульяновске рассмотрит дело из-за угроз убийством участнику СВО - РИА Новости, 08.01.2024
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13:51 08.01.2024 (обновлено: 14:10 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/mvd-1920150006.html
Суд в Ульяновске рассмотрит дело из-за угроз убийством участнику СВО
Суд в Ульяновске рассмотрит дело из-за угроз убийством участнику СВО - РИА Новости, 08.01.2024
Суд в Ульяновске рассмотрит дело из-за угроз убийством участнику СВО
Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту угроз участнику СВО в Ульяновске, оно направлено в суд на рассмотрение, сообщило УМВД по РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:51
2024-01-08T14:10
специальная военная операция на украине
происшествия
ульяновск
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту угроз участнику СВО в Ульяновске, оно направлено в суд на рассмотрение, сообщило УМВД по Ульяновской области в Telegram. По данным полиции, 28 июня 2023 года в дежурную часть отдела МВД по Железнодорожному району Ульяновска поступили сообщения от жителей дома №1 по улице Карсунской о конфликте, в результате которого один из участников стал выражаться в адрес оппонента бранными словами, высказывал угрозы убийством, повредил соседу входную дверь и стеклопакеты. "Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены. По факту угрозы убийством отделом дознания ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время окончено и направлено в суд", - говорится в сообщении УМВД по Ульяновской области. В ведомстве уточнили РИА Новости, что пострадавшим стал военнослужащий СВО. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в соцсетях о нападении на бойца СВО и угрозах его семье в Ульяновске. В обращении сообщается о бездействии полиции после инцидента. В публикации в соцсетях утверждается, что причиной конфликта стало замечание паре, нарушающей общественный порядок рядом с жилым домом. После этого агрессивно настроенный мужчина попытался задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами.
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происшествия, ульяновск, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ульяновск, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд в Ульяновске рассмотрит дело из-за угроз убийством участнику СВО

МВД: суд в Ульяновске рассмотрит дело по факту угроз убийством участнику СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту угроз участнику СВО в Ульяновске, оно направлено в суд на рассмотрение, сообщило УМВД по Ульяновской области в Telegram.
По данным полиции, 28 июня 2023 года в дежурную часть отдела МВД по Железнодорожному району Ульяновска поступили сообщения от жителей дома №1 по улице Карсунской о конфликте, в результате которого один из участников стал выражаться в адрес оппонента бранными словами, высказывал угрозы убийством, повредил соседу входную дверь и стеклопакеты.
«
"Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены. По факту угрозы убийством отделом дознания ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время окончено и направлено в суд", - говорится в сообщении УМВД по Ульяновской области.
В ведомстве уточнили РИА Новости, что пострадавшим стал военнослужащий СВО.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в соцсетях о нападении на бойца СВО и угрозах его семье в Ульяновске. В обращении сообщается о бездействии полиции после инцидента. В публикации в соцсетях утверждается, что причиной конфликта стало замечание паре, нарушающей общественный порядок рядом с жилым домом. После этого агрессивно настроенный мужчина попытался задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами.
Сотрудник полиции в суде
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУльяновскРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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