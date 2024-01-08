https://ria.ru/20240108/mvd-1920150006.html

Суд в Ульяновске рассмотрит дело из-за угроз убийством участнику СВО

Суд в Ульяновске рассмотрит дело из-за угроз убийством участнику СВО - РИА Новости, 08.01.2024

Суд в Ульяновске рассмотрит дело из-за угроз убийством участнику СВО

Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту угроз участнику СВО в Ульяновске, оно направлено в суд на рассмотрение, сообщило УМВД по РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:51

2024-01-08T13:51

2024-01-08T14:10

специальная военная операция на украине

происшествия

ульяновск

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту угроз участнику СВО в Ульяновске, оно направлено в суд на рассмотрение, сообщило УМВД по Ульяновской области в Telegram. По данным полиции, 28 июня 2023 года в дежурную часть отдела МВД по Железнодорожному району Ульяновска поступили сообщения от жителей дома №1 по улице Карсунской о конфликте, в результате которого один из участников стал выражаться в адрес оппонента бранными словами, высказывал угрозы убийством, повредил соседу входную дверь и стеклопакеты. "Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены. По факту угрозы убийством отделом дознания ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время окончено и направлено в суд", - говорится в сообщении УМВД по Ульяновской области. В ведомстве уточнили РИА Новости, что пострадавшим стал военнослужащий СВО. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в соцсетях о нападении на бойца СВО и угрозах его семье в Ульяновске. В обращении сообщается о бездействии полиции после инцидента. В публикации в соцсетях утверждается, что причиной конфликта стало замечание паре, нарушающей общественный порядок рядом с жилым домом. После этого агрессивно настроенный мужчина попытался задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами.

https://ria.ru/20240105/arest-1919813087.html

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происшествия, ульяновск, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)