Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России
Кулеба: Россия прорвет оборону ВСУ в случае прекращения американской помощи
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал неспособность ВСУ противостоять российской армии без западной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской газете País.
"Если будет принято решение о приостановке или отказе от поддержки сейчас, <…> Россия может добиться успеха на поле боя и прорвать линии фронта", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, что произойдет, если конгресс не одобрит новый пакет помощи.
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине финального в 2023 году пакета помощи. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.