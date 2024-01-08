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Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/kuleba-1920180823.html
Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России
Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России - РИА Новости, 08.01.2024
Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал неспособность ВСУ противостоять российской армии без западной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской газете... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:42
2024-01-08T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дмитрий кулеба
энтони блинкен
джо байден
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал неспособность ВСУ противостоять российской армии без западной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской газете País."Если будет принято решение о приостановке или отказе от поддержки сейчас, &lt;…&gt; Россия может добиться успеха на поле боя и прорвать линии фронта", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, что произойдет, если конгресс не одобрит новый пакет помощи.Он потребовал от союзников поставлять Киеву еще больше оружия, чтобы "избежать кризиса в будущем". Глава МИД также признал, что у Украины нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от ЕС не поступит.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине финального в 2023 году пакета помощи. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20240108/rossiya-1920166412.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России

Кулеба: Россия прорвет оборону ВСУ в случае прекращения американской помощи

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал неспособность ВСУ противостоять российской армии без западной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской газете País.
"Если будет принято решение о приостановке или отказе от поддержки сейчас, <…> Россия может добиться успеха на поле боя и прорвать линии фронта", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, что произойдет, если конгресс не одобрит новый пакет помощи.
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Он потребовал от союзников поставлять Киеву еще больше оружия, чтобы "избежать кризиса в будущем". Глава МИД также признал, что у Украины нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от ЕС не поступит.
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине финального в 2023 году пакета помощи. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
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Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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