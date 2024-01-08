https://ria.ru/20240108/kuleba-1920180823.html

Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России

Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России - РИА Новости, 08.01.2024

Прорвет линию фронта. Кулеба обратился к союзникам словами об успехе России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал неспособность ВСУ противостоять российской армии без западной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской газете... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T18:42

2024-01-08T18:42

2024-01-08T18:42

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дмитрий кулеба

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джо байден

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал неспособность ВСУ противостоять российской армии без западной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской газете País."Если будет принято решение о приостановке или отказе от поддержки сейчас, <…> Россия может добиться успеха на поле боя и прорвать линии фронта", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, что произойдет, если конгресс не одобрит новый пакет помощи.Он потребовал от союзников поставлять Киеву еще больше оружия, чтобы "избежать кризиса в будущем". Глава МИД также признал, что у Украины нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от ЕС не поступит.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине финального в 2023 году пакета помощи. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240108/rossiya-1920166412.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html

https://ria.ru/20240108/vsu-1920159326.html

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