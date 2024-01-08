https://ria.ru/20240108/khalyal-1918995847.html

Роскачество готово обсуждать вопросы аккредитации халяль, заявил муфтий

Роскачество готово обсуждать вопросы аккредитации халяль, заявил муфтий - РИА Новости, 08.01.2024

Роскачество готово обсуждать вопросы аккредитации халяль, заявил муфтий

У мусульман России есть возможность решать с Роскачеством появляющиеся вопросы о ведомственной сертификации халяль (допустимых с точки зрения канонов ислама... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:00

2024-01-08T12:00

2024-01-08T12:00

религия

россия

кавказ

поволжье

альбир крганов

роскачество

религия

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. У мусульман России есть возможность решать с Роскачеством появляющиеся вопросы о ведомственной сертификации халяль (допустимых с точки зрения канонов ислама продуктов и услуг), ведомство открыто к диалогу, полагает председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.“Безусловно, конечно же, есть изначально (способы урегулирования вопросов с Роскачеством – ред.). Первоначально это обсуждалось Роскачеством с муфтиятами страны – и на Кавказе, и в Сибири, и в Поволжье. Есть взаимодоверительные отношения: и мы без государства не можем до конца реализовать всю полноту программы, и, конечно же, есть религиозный аспект, и Роскачеству и органам государства также нужно с нашими муфтиятами эту работу проводить. Поэтому Роскачество, как я понимаю, открыто к диалогу: они подписывают с муфтиятами соглашения по этому поводу и совместно все вопросы решают. И, более того, помогают производителям в регионах выйти на другие страны, чтобы продвигать продукцию нашей страны”, – сказал РИА Новости муфтий.Ранее в Роскачестве сообщили о выдаче ведомством первого в России сертификата, подтверждающего соответствие стандартам халяль. Им стало заведение с татарской кухней в Уфе.“Данное решение можно только приветствовать, и то, что сегодня на уровне государства проводится большая работа по приведению в порядок работы с производителями халяль и с общепитом, который связан с халялем – это правильно. Сейчас такая тенденция есть во всем мире – в исламском мире тоже. Она идёт в сторону того, что государство регулирует технические вопросы, помогает, в том числе, я бы сказал, безопасности общепита. Это Роскачество как бы со своей стороны определяет. А вот в религиозной составляющей данного вопроса Роскачество сотрудничает с мусульманскими религиозными организациями”, – добавил, комментируя это, муфтий Крганов.Если Роскачество в такой системе следит за безопасностью и качеством продуктов питания, то религиозные организации выносят заключения по соответствию ингредиентов нормам религиозного исламского права, пояснил глава ДСМР.“Поэтому идет совместная деятельность государственного органа в лице центра компетенции халяль при Роскачестве и региональных мусульманских религиозных организаций, которые заинтересованы в том, чтобы активизировать производство халяль, помогать производителям халяль. И она приносит свои положительные результаты для верующих: у нас в стране несколько десятков миллионов мусульман, и они живут в городах живут, а не только в деревнях и селах. В городах нужно и приобретать продукты питания, и в общепите питаться, и то, что есть возможность халяльного питания – конечно же, очень хорошая тенденция”, – заключил Альбир Крганов.

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https://ria.ru/20231226/tsentr-1918239450.html

https://ria.ru/20231218/arabskiy-1916530064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, кавказ, поволжье, альбир крганов, роскачество, религия