https://ria.ru/20240108/kadry-1920127732.html
Титов призвал использовать новый способ решения проблемы дефицита кадров
Титов призвал использовать новый способ решения проблемы дефицита кадров - РИА Новости, 08.01.2024
Титов призвал использовать новый способ решения проблемы дефицита кадров
Решить вопрос дефицита кадров в России можно, лишь используя все имеющиеся варианты: надо, в частности, создавать условия для пенсионеров и молодежи, чтобы у... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T10:10
2024-01-08T10:10
2024-01-08T10:10
общество
россия
борис титов
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Решить вопрос дефицита кадров в России можно, лишь используя все имеющиеся варианты: надо, в частности, создавать условия для пенсионеров и молодежи, чтобы у них был стимул трудиться, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Чтобы вопрос дефицита кадров решать серьезно, нам необходимо использовать все те резервы, которые есть внутри самой России", - сказал он. К примеру, в России, согласно официальной статистике, более 40 миллионов пенсионеров, добавил уполномоченный. "Сегодня им работать невыгодно, так как они по-прежнему платят социальные страховые взносы в пенсионные фонды! Нонсенс. Зачем? Они ведь уже отработали свои пенсии. Эти социальные взносы с работающих пенсионеров надо снимать", - заметил Титов. Необходимо, по его словам, "создавать льготы и для молодежи, стимулируя их к трудовой деятельности, работодателю должно быть выгодно привлечь на работу молодого специалиста". Есть еще, заметил Титов, вопросы образования. "К сожалению, здесь мы пока отстаем, быстро переобучить специалистов с одной профессии на другую – у нас в стране целая проблема. Неудивительно, что все чаще звучат предложения о том, чтобы была большая гибкость при приеме на бюджетные места в вузах. Иначе психологов в России всегда будет больше, чем инженеров", - заключил он. Читайте полный текст интервью Бориса Титова >>
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общество, россия, борис титов
Общество, Россия, Борис Титов
Титов призвал использовать новый способ решения проблемы дефицита кадров
Титов: решить вопрос дефицита кадров в РФ можно, если использовать все ресурсы
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Решить вопрос дефицита кадров в России можно, лишь используя все имеющиеся варианты: надо, в частности, создавать условия для пенсионеров и молодежи, чтобы у них был стимул трудиться, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«
"Чтобы вопрос дефицита кадров решать серьезно, нам необходимо использовать все те резервы, которые есть внутри самой России", - сказал он.
К примеру, в России, согласно официальной статистике, более 40 миллионов пенсионеров, добавил уполномоченный.
"Сегодня им работать невыгодно, так как они по-прежнему платят социальные страховые взносы в пенсионные фонды! Нонсенс. Зачем? Они ведь уже отработали свои пенсии. Эти социальные взносы с работающих пенсионеров надо снимать", - заметил Титов.
Необходимо, по его словам, "создавать льготы и для молодежи, стимулируя их к трудовой деятельности, работодателю должно быть выгодно привлечь на работу молодого специалиста".
Есть еще, заметил Титов, вопросы образования. "К сожалению, здесь мы пока отстаем, быстро переобучить специалистов с одной профессии на другую – у нас в стране целая проблема. Неудивительно, что все чаще звучат предложения о том, чтобы была большая гибкость при приеме на бюджетные места в вузах. Иначе психологов в России всегда будет больше, чем инженеров", - заключил он.
Борис Титов: помогая бизнесу, власти не должны давить сразу на газ и тормоз