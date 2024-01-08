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Иран поддержал подачу ЮАР иска против Израиля из-за геноцида в Газе - РИА Новости, 08.01.2024
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14:40 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/gaza-1920153972.html
Иран поддержал подачу ЮАР иска против Израиля из-за геноцида в Газе
Иран поддержал подачу ЮАР иска против Израиля из-за геноцида в Газе - РИА Новости, 08.01.2024
Иран поддержал подачу ЮАР иска против Израиля из-за геноцида в Газе
Иран поддерживает применение международных механизмов, в том числе использование возможностей Международного уголовного суда, для преследования израильских... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:40
2024-01-08T14:40
в мире
израиль
иран
хамас
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
юар
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ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Иран поддерживает применение международных механизмов, в том числе использование возможностей Международного уголовного суда, для преследования израильских чиновников, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Мы поддерживаем использование международных механизмов для преследования властей... израильского режима по закону и применения признанных международных правовых норм по отношению к... режиму Израиля", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал правительства Ирана. Представитель иранского МИДа подчеркнул, что Иран "поддерживает использование существующих возможностей, в том числе... возможностей Международного уголовного суда для юридического и судебного преследования израильского режима и его чиновников". ЮАР в конце декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240106/izrail-1919916287.html
https://ria.ru/20240103/isk-1919632960.html
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в мире, израиль, иран, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, юар
В мире, Израиль, Иран, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ЮАР
Иран поддержал подачу ЮАР иска против Израиля из-за геноцида в Газе

МИД Ирана поддержал подачу ЮАР иска против Израиля в суд ООН о геноциде в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина
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ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Иран поддерживает применение международных механизмов, в том числе использование возможностей Международного уголовного суда, для преследования израильских чиновников, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Мы поддерживаем использование международных механизмов для преследования властей... израильского режима по закону и применения признанных международных правовых норм по отношению к... режиму Израиля", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
СМИ: Израиль поручил посольствам давить на дипломатов из-за иска ЮАР
6 января, 10:50
Представитель иранского МИДа подчеркнул, что Иран "поддерживает использование существующих возможностей, в том числе... возможностей Международного уголовного суда для юридического и судебного преследования израильского режима и его чиновников".
ЮАР в конце декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным
3 января, 22:44
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильИранХАМАСМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНЮАР
 
 
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