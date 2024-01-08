Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/evropa-1920162925.html
В Еврокомиссии не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС
В Еврокомиссии не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС - РИА Новости, 08.01.2024
В Еврокомиссии не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС
В Еврокомиссии (ЕК) на фоне решения главы Евросовета Шарля Мишеля баллотироваться в Европарламент пока не могут объявить о планах главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:59
2024-01-08T15:59
в мире
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
эрик мамер
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914479046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76117563ac88486b843b6c5904d3eccc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. В Еврокомиссии (ЕК) на фоне решения главы Евросовета Шарля Мишеля баллотироваться в Европарламент пока не могут объявить о планах главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по окончанию ее мандата, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Ранее Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. "Это не обязательно происходит в начале года. Я не могу сейчас назвать сроки, когда председатель Еврокомиссии объявит о своих намерениях. Но очевидно, что у нас будет очень загруженное начало года &lt;…&gt; Она объявит о своем решении в соответствующее время", - сказал Мамер, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Фон дер Ляйен объявить о своих планах по продолжению карьеры после окончания мандата главы ЕК в конце 2024 года.
https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914479046_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_996a90ea1d392e31e21989e0ad372dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, эрик мамер, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Эрик Мамер, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
В Еврокомиссии не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС

В ЕК пока не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС в 2024 году

© AP Photo / Andy WongПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Andy Wong
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. В Еврокомиссии (ЕК) на фоне решения главы Евросовета Шарля Мишеля баллотироваться в Европарламент пока не могут объявить о планах главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по окончанию ее мандата, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Ранее Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата.
"Это не обязательно происходит в начале года. Я не могу сейчас назвать сроки, когда председатель Еврокомиссии объявит о своих намерениях. Но очевидно, что у нас будет очень загруженное начало года <…> Она объявит о своем решении в соответствующее время", - сказал Мамер, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Фон дер Ляйен объявить о своих планах по продолжению карьеры после окончания мандата главы ЕК в конце 2024 года.
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Наступивший 2024 год станет годом глобальных выборов
2 января, 09:30
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЭрик МамерЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала