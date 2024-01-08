https://ria.ru/20240108/evropa-1920162925.html

В Еврокомиссии не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС

В Еврокомиссии не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС - РИА Новости, 08.01.2024

В Еврокомиссии не знают о планах фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС

В Еврокомиссии (ЕК) на фоне решения главы Евросовета Шарля Мишеля баллотироваться в Европарламент пока не могут объявить о планах главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:59

2024-01-08T15:59

2024-01-08T15:59

в мире

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

эрик мамер

еврокомиссия

европарламент

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. В Еврокомиссии (ЕК) на фоне решения главы Евросовета Шарля Мишеля баллотироваться в Европарламент пока не могут объявить о планах главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по окончанию ее мандата, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Ранее Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. "Это не обязательно происходит в начале года. Я не могу сейчас назвать сроки, когда председатель Еврокомиссии объявит о своих намерениях. Но очевидно, что у нас будет очень загруженное начало года <…> Она объявит о своем решении в соответствующее время", - сказал Мамер, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Фон дер Ляйен объявить о своих планах по продолжению карьеры после окончания мандата главы ЕК в конце 2024 года.

https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, эрик мамер, еврокомиссия, европарламент, евросоюз