https://ria.ru/20240108/dtp-1920192628.html

Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16

Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16 - РИА Новости, 08.01.2024

Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выросло до 16, следует из сообщения управления МЧС России по региону. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T20:26

2024-01-08T20:26

2024-01-08T22:23

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

новгородская область

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выросло до 16, следует из сообщения управления МЧС России по региону."Авиация МЧС доставила трех детей, пострадавших в ДТП, из Ставрополья в Великий Новгород. По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них пятеро детей", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, спасатели развернули пункты обогрева, где можно выпить горячего чаю и зарядить телефоны. Психологи МЧС оказывают необходимую помощь.Водителей легковушек удалось перенаправить для объезда по трассе М-10. Сейчас на месте происшествия остается около 60 большегрузных автомобилей, которые не могут развернуться. Протяженность пробки — около 1,5 километра.Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали 68 специалистов и 27 единиц техники, добавили в управлении. Авария произошла сегодня в 14:45 мск на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Там столкнулись более 50 грузовых и легковых машин. Движение в сторону столицы перекрыли, съезд на трассу М-10 осуществляется на 545-м километре. Прокуратура и управление СК по региону организовали проверки. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

россия

москва

новгородская область

санкт-петербург

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовое ДТП в Новгородской области Массовое ДТП в Новгородской области 2024-01-08T20:26 true PT0M20S

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, новгородская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), великий новгород