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Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16 - РИА Новости, 08.01.2024
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20:26 08.01.2024 (обновлено: 22:23 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/dtp-1920192628.html
Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16
Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16 - РИА Новости, 08.01.2024
Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выросло до 16, следует из сообщения управления МЧС России по региону. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:26
2024-01-08T22:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
новгородская область
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выросло до 16, следует из сообщения управления МЧС России по региону."Авиация МЧС доставила трех детей, пострадавших в ДТП, из Ставрополья в Великий Новгород. По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них пятеро детей", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, спасатели развернули пункты обогрева, где можно выпить горячего чаю и зарядить телефоны. Психологи МЧС оказывают необходимую помощь.Водителей легковушек удалось перенаправить для объезда по трассе М-10. Сейчас на месте происшествия остается около 60 большегрузных автомобилей, которые не могут развернуться. Протяженность пробки — около 1,5 километра.Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали 68 специалистов и 27 единиц техники, добавили в управлении. Авария произошла сегодня в 14:45 мск на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Там столкнулись более 50 грузовых и легковых машин. Движение в сторону столицы перекрыли, съезд на трассу М-10 осуществляется на 545-м километре. Прокуратура и управление СК по региону организовали проверки. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
россия
москва
новгородская область
санкт-петербург
великий новгород
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, новгородская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), великий новгород
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Новгородская область, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Великий Новгород
Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16

МЧС: число пострадавших в ДТП на трассе M-11 в Новгородской области достигло 16

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выросло до 16, следует из сообщения управления МЧС России по региону.
"Авиация МЧС доставила трех детей, пострадавших в ДТП, из Ставрополья в Великий Новгород. По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них пятеро детей", — говорится в заявлении.
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвария на трассе М-11 в Новгородской области
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Авария на трассе М-11 в Новгородской области
Как уточнили в ведомстве, спасатели развернули пункты обогрева, где можно выпить горячего чаю и зарядить телефоны. Психологи МЧС оказывают необходимую помощь.
Водителей легковушек удалось перенаправить для объезда по трассе М-10. Сейчас на месте происшествия остается около 60 большегрузных автомобилей, которые не могут развернуться. Протяженность пробки — около 1,5 километра.
Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали 68 специалистов и 27 единиц техники, добавили в управлении.
Авария произошла сегодня в 14:45 мск на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Там столкнулись более 50 грузовых и легковых машин. Движение в сторону столицы перекрыли, съезд на трассу М-10 осуществляется на 545-м километре.
Прокуратура и управление СК по региону организовали проверки. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваНовгородская областьСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Великий Новгород
 
 
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