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Калужская область готова принять 280 белгородских детей - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 08.01.2024 (обновлено: 16:15 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/deti-1920164575.html
Калужская область готова принять 280 белгородских детей
Калужская область готова принять 280 белгородских детей - РИА Новости, 08.01.2024
Калужская область готова принять 280 белгородских детей
Калужская область разместит в загородных оздоровительных лагерях 280 белгородских детей, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:10
2024-01-08T16:15
специальная военная операция на украине
общество
калужская область
белгород
белгородская область
владислав шапша
вячеслав гладков
массированный обстрел центра белгорода
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Калужская область разместит в загородных оздоровительных лагерях 280 белгородских детей, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что Калужская область готова "подставить дружеское плечо" белгородцам, которые "проходят непростые испытания". По его словам, он откликнулся на просьбу о помощи в размещении белгородских детей в Калужской области. "Сегодня показали коллегам из Белгорода нашу инфраструктуру. Остановились на двух лагерях. В "Соколе" хорошие условия с точки зрения образовательных возможностей, досуга и спорта – здесь разместим 180 ребят. И еще 100 – в новых корпусах "Витязя", - написал губернатор. По его словам, калужские специалисты прорабатывают организационные вопросы: от быта и безопасности до культурно-образовательной программы. "Надо чтобы белгородские ребята чувствовали себя у нас максимально комфортно, как дома. И не скучали. Мы одна большая российская семья. В непростые времена мы крепко-накрепко вместе", - подчеркнул Шапша. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
https://ria.ru/20240108/deti-1920143868.html
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общество, калужская область, белгород, белгородская область, владислав шапша, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Общество, Калужская область, Белгород, Белгородская область, Владислав Шапша, Вячеслав Гладков, Массированный обстрел центра Белгорода
Калужская область готова принять 280 белгородских детей

В Калужской области разместят 280 белгородских детей в оздоровительных лагерях

© Фото : предоставлено правительством Калужской областиПрохожие на улице Калуги
Прохожие на улице Калуги - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
Прохожие на улице Калуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Калужская область разместит в загородных оздоровительных лагерях 280 белгородских детей, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша написал, что Калужская область готова "подставить дружеское плечо" белгородцам, которые "проходят непростые испытания". По его словам, он откликнулся на просьбу о помощи в размещении белгородских детей в Калужской области.
«
"Сегодня показали коллегам из Белгорода нашу инфраструктуру. Остановились на двух лагерях. В "Соколе" хорошие условия с точки зрения образовательных возможностей, досуга и спорта – здесь разместим 180 ребят. И еще 100 – в новых корпусах "Витязя", - написал губернатор.
По его словам, калужские специалисты прорабатывают организационные вопросы: от быта и безопасности до культурно-образовательной программы. "Надо чтобы белгородские ребята чувствовали себя у нас максимально комфортно, как дома. И не скучали. Мы одна большая российская семья. В непростые времена мы крепко-накрепко вместе", - подчеркнул Шапша.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Воронежская область готова принять 300 белгородских детей
Вчера, 12:55
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКалужская областьБелгородБелгородская областьВладислав ШапшаВячеслав ГладковМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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