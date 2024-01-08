Калужская область готова принять 280 белгородских детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Калужская область разместит в загородных оздоровительных лагерях 280 белгородских детей, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что Калужская область готова "подставить дружеское плечо" белгородцам, которые "проходят непростые испытания". По его словам, он откликнулся на просьбу о помощи в размещении белгородских детей в Калужской области. "Сегодня показали коллегам из Белгорода нашу инфраструктуру. Остановились на двух лагерях. В "Соколе" хорошие условия с точки зрения образовательных возможностей, досуга и спорта – здесь разместим 180 ребят. И еще 100 – в новых корпусах "Витязя", - написал губернатор. По его словам, калужские специалисты прорабатывают организационные вопросы: от быта и безопасности до культурно-образовательной программы. "Надо чтобы белгородские ребята чувствовали себя у нас максимально комфортно, как дома. И не скучали. Мы одна большая российская семья. В непростые времена мы крепко-накрепко вместе", - подчеркнул Шапша. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Калужская область разместит в загородных оздоровительных лагерях 280 белгородских детей, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша написал, что Калужская область готова "подставить дружеское плечо" белгородцам, которые "проходят непростые испытания". По его словам, он откликнулся на просьбу о помощи в размещении белгородских детей в Калужской области.
«
"Сегодня показали коллегам из Белгорода нашу инфраструктуру. Остановились на двух лагерях. В "Соколе" хорошие условия с точки зрения образовательных возможностей, досуга и спорта – здесь разместим 180 ребят. И еще 100 – в новых корпусах "Витязя", - написал губернатор.
По его словам, калужские специалисты прорабатывают организационные вопросы: от быта и безопасности до культурно-образовательной программы. "Надо чтобы белгородские ребята чувствовали себя у нас максимально комфортно, как дома. И не скучали. Мы одна большая российская семья. В непростые времена мы крепко-накрепко вместе", - подчеркнул Шапша.
Воронежская область готова принять 300 белгородских детей
Вчера, 12:55
Губернатор Белгородской областиВячеслав Гладков ранее сообщал, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
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