Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области готовятся к приему белгородских детей - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 08.01.2024 (обновлено: 16:15 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/deti-1920156087.html
В Ярославской области готовятся к приему белгородских детей
В Ярославской области готовятся к приему белгородских детей - РИА Новости, 08.01.2024
В Ярославской области готовятся к приему белгородских детей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что регион примет 300 детей с обстреливаемых территорий Белгородской области. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:58
2024-01-08T16:15
белгородская область
ярославская область
белгород
михаил евраев
общество
массированный обстрел центра белгорода
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769433424_0:185:1920:1265_1920x0_80_0_0_4484dd0e5e5e725f2f6e657a83f83460.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что регион примет 300 детей с обстреливаемых территорий Белгородской области. "В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности", - написал Евраев.По словам губернатора, ярославские специалисты вместе с белгородскими коллегами уже готовятся к приему детей. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
белгородская область
ярославская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769433424_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_fed24a9712a63c409e63e2554c7168fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, ярославская область, белгород, михаил евраев, общество, массированный обстрел центра белгорода
Белгородская область, Ярославская область, Белгород, Михаил Евраев, Общество, Массированный обстрел центра Белгорода, Специальная военная операция на Украине
В Ярославской области готовятся к приему белгородских детей

Евраев: Ярославская область готова принять 300 детей из Белгородской области

© Pixabay / boris_burmistrovДети играют в Ярославле зимой
Дети играют в Ярославле зимой - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Pixabay / boris_burmistrov
Дети играют в Ярославле зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что регион примет 300 детей с обстреливаемых территорий Белгородской области.
«
"В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности", - написал Евраев.
По словам губернатора, ярославские специалисты вместе с белгородскими коллегами уже готовятся к приему детей.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьЯрославская областьБелгородМихаил ЕвраевОбществоМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала