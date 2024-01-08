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В Ярославской области готовятся к приему белгородских детей

В Ярославской области готовятся к приему белгородских детей - РИА Новости, 08.01.2024

В Ярославской области готовятся к приему белгородских детей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что регион примет 300 детей с обстреливаемых территорий Белгородской области. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:58

2024-01-08T14:58

2024-01-08T16:15

белгородская область

ярославская область

белгород

михаил евраев

общество

массированный обстрел центра белгорода

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что регион примет 300 детей с обстреливаемых территорий Белгородской области. "В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности", - написал Евраев.По словам губернатора, ярославские специалисты вместе с белгородскими коллегами уже готовятся к приему детей. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.

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Ольга Фомченкова

белгородская область, ярославская область, белгород, михаил евраев, общество, массированный обстрел центра белгорода