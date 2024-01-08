https://ria.ru/20240108/deti-1920143868.html

Воронежская область готова принять 300 белгородских детей

Воронежская область готова принять 300 белгородских детей - РИА Новости, 08.01.2024

Воронежская область готова принять 300 белгородских детей

Воронежская область готова разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщило в понедельник... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:55

2024-01-08T12:55

2024-01-08T16:16

белгородская область

воронежская область

белгород

массированный обстрел центра белгорода

специальная военная операция на украине

общество

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ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Воронежская область готова разместить в оздоровительных лагерях 300 детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщило в понедельник правительство региона в Telegram-канале. "Правительство Воронежской области находится на связи с коллегами из Белгородской области и готово принять и разместить в детских лагерях ребят из этого региона. На данный момент ожидается точная информация о необходимом числе мест и возможном времени организованного прибытия детей из соседнего региона. Их размещение планируется в ДОЛ (детских оздоровительных лагерях) "Голубой экран" и "Кировец". В них оперативно могут быть подготовлены более 300 мест", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, в Воронеже сегодня работают девять пунктов временного размещения граждан, в которых свободны 62 места. В районах области еще открыты 12 пунктов временного размещения, где свободными остаются около 100 мест. При необходимости в районах области число мест в ПВР может быть увеличено, минимум, еще на 225. "Пока в ПВР Воронежа размещены 13 жителей Белгорода. Они прибыли по своей инициативе", - информирует облправительство. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.

https://ria.ru/20240108/shkolniki-1920135791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, воронежская область, белгород, массированный обстрел центра белгорода, общество