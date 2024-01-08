Около 300 жителей Белгорода разместили в ПВР в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Порядка 300 жителей Белгорода, которые решили переехать в связи со сложной оперативной обстановкой, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Старого Оскола, Губкина и Корочанского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее глава региона заявил, что жители, которые переживают за свою безопасность из-за непростой ситуации в Белгороде, могут выехать в ПВР в других районах области, им будет оказана помощь. "В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района на данный момент проживают около 300 жителей Белгорода, которые временно переехали в связи с сложившейся ситуацией. Этот шаг был принят для обеспечения их безопасности и благополучия", - написал Гладков. По словам губернатора, за последние сутки к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим Гладков связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. "Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - отметил глава региона. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Порядка 300 жителей Белгорода, которые решили переехать в связи со сложной оперативной обстановкой, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Старого Оскола, Губкина и Корочанского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава региона заявил, что жители, которые переживают за свою безопасность из-за непростой ситуации в Белгороде, могут выехать в ПВР в других районах области, им будет оказана помощь.
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"В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района на данный момент проживают около 300 жителей Белгорода, которые временно переехали в связи с сложившейся ситуацией. Этот шаг был принят для обеспечения их безопасности и благополучия", - написал Гладков.
По словам губернатора, за последние сутки к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим Гладков связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь.
"Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - отметил глава региона.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
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