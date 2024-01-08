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Первые машины начали покидать место массового ДТП в Новгородской области
Первые машины начали покидать место массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024
Первые машины начали покидать место массового ДТП в Новгородской области
Первые автомобили начали покидать место массового ДТП, в котором погибли ребенок и трое взрослых, на трассе М-11 в Новгородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:09
2024-01-08T22:09
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Первые автомобили начали покидать место массового ДТП, в котором погибли ребенок и трое взрослых, на трассе М-11 в Новгородской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД региона. В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва - Петербург осуществляется на 545-м километре. По уточненным данным, всего пострадало 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них 5 детей. На месте происшествия работают спасатели, развернуты пункты обогрева. Прокуратура региона организовала проверку. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. "В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 5 ДТП с 10 автомобилями - 4 автомобиля покинули место происшествия своим ходом, 6 - на автоэвакуаторах", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в пробке стояли порядка 60 большегрузных автомобилей, а ее протяженность составляла 1,5 километра. Всего в ликвидации последствий ДТП были задействованы 68 специалистов и 27 единиц техники.
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
2024-01-08T22:09
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происшествия, авто, новгородская область, москва, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Авто, Новгородская область, Москва, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
Первые машины начали покидать место массового ДТП в Новгородской области
Первые машины начали покидать место массового ДТП на М-11 в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости.
Первые автомобили начали покидать место массового ДТП, в котором погибли ребенок и трое взрослых, на трассе М-11 в Новгородской области, сообщает пресс-служба
управления ГИБДД региона.
В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва - Петербург осуществляется на 545-м километре. По уточненным данным, всего пострадало 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них 5 детей. На месте происшествия работают спасатели, развернуты пункты обогрева. Прокуратура региона организовала проверку. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья.
"В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 5 ДТП с 10 автомобилями - 4 автомобиля покинули место происшествия своим ходом, 6 - на автоэвакуаторах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в пробке стояли порядка 60 большегрузных автомобилей, а ее протяженность составляла 1,5 километра. Всего в ликвидации последствий ДТП были задействованы 68 специалистов и 27 единиц техники.
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