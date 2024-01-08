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СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:03
2024-01-08T19:03
2024-01-08T19:03
происшествия
новгородская область
москва
сергей швецов
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва - Петербург осуществляется на 545-м километре. На месте происшествия работают спасатели. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 10 человек, из них два ребенка. Прокуратура и СУ СК региона организовали проверки. "Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи установят обслуживающую организацию, а также дадут правовую оценку действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований законодательства по содержанию автодороги в зимний период. Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты СК региона под руководством руководителя следственного управления Николая Супруна. Как ранее сообщал прокурор региона Сергей Швецов, на месте ДТП разворачиваются пункты обогрева и работают эвакуаторы.
https://ria.ru/20240108/avariya-1920175219.html
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
2024-01-08T19:03
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происшествия, новгородская область, москва, сергей швецов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Москва, Сергей Швецов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП на М-11 в Новгородской области