https://ria.ru/20240108/avariya-1920183583.html

СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области

СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024

СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области

Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:03

2024-01-08T19:03

2024-01-08T19:03

происшествия

новгородская область

москва

сергей швецов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920172313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae1f73e93e9bdb9b6c686727e127e49d.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва - Петербург осуществляется на 545-м километре. На месте происшествия работают спасатели. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 10 человек, из них два ребенка. Прокуратура и СУ СК региона организовали проверки. "Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи установят обслуживающую организацию, а также дадут правовую оценку действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований законодательства по содержанию автодороги в зимний период. Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты СК региона под руководством руководителя следственного управления Николая Супруна. Как ранее сообщал прокурор региона Сергей Швецов, на месте ДТП разворачиваются пункты обогрева и работают эвакуаторы.

https://ria.ru/20240108/avariya-1920175219.html

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

новгородская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовое ДТП в Новгородской области Массовое ДТП в Новгородской области 2024-01-08T19:03 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новгородская область, москва, сергей швецов, следственный комитет россии (ск рф)