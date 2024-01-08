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Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области
Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024
Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области
Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, в том числе одного ребёнка в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:42
2024-01-08T17:42
2024-01-08T17:55
происшествия
новгородская область
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, в том числе одного ребёнка в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре. На месте происшествия работают спасатели. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 10 человек, из них два ребенка."Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области. Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
2024-01-08T17:42
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происшествия, новгородская область, москва, здоровье - общество
Происшествия, Новгородская область, Москва, Здоровье - Общество
Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области
Минздрав: медики эвакуируют 10 пострадавших в ДТП в Новгородской области
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, в том числе одного ребёнка в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре. На месте происшествия работают спасатели. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 10 человек, из них два ребенка.
"Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области. Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.