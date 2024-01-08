Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 08.01.2024 (обновлено: 17:55 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/avariya-1920175219.html
Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области
Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024
Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области
Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, в том числе одного ребёнка в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:42
2024-01-08T17:55
происшествия
новгородская область
москва
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920172313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae1f73e93e9bdb9b6c686727e127e49d.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, в том числе одного ребёнка в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре. На месте происшествия работают спасатели. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 10 человек, из них два ребенка."Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области. Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
новгородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
2024-01-08T17:42
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920172313_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d220911c79dcc2f6d7018f355f7359a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, москва, здоровье - общество
Происшествия, Новгородская область, Москва, Здоровье - Общество
Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области

Минздрав: медики эвакуируют 10 пострадавших в ДТП в Новгородской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, в том числе одного ребёнка в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре. На месте происшествия работают спасатели. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 10 человек, из них два ребенка.
© МЧС РоссииНа месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. Кадр видео
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. Кадр видео
© МЧС России
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. Кадр видео
"Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области. Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / ГИБДД МВД РФ | Перейти в медиабанкМашины на месте автомобильной аварии на трассе М-11 в Новгородской области
Машины на месте автомобильной аварии на трассе М-11 в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / ГИБДД МВД РФ
Перейти в медиабанк
Машины на месте автомобильной аварии на трассе М-11 в Новгородской области
 
ПроисшествияНовгородская областьМоскваЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала