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Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области

Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 08.01.2024

Минздрав рассказал подробности о массовом ДТП в Новгородской области

Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, в том числе одного ребёнка в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:42

2024-01-08T17:42

2024-01-08T17:55

происшествия

новгородская область

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, в том числе одного ребёнка в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.В Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре. На месте происшествия работают спасатели. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 10 человек, из них два ребенка."Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области. Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовое ДТП в Новгородской области Массовое ДТП в Новгородской области 2024-01-08T17:42 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новгородская область, москва, здоровье - общество