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СМИ: в Японии арестовали депутата от правящей партии по делу об "откатах" - РИА Новости, 07.01.2024
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06:52 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/yaponiya-1920011920.html
СМИ: в Японии арестовали депутата от правящей партии по делу об "откатах"
СМИ: в Японии арестовали депутата от правящей партии по делу об "откатах" - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: в Японии арестовали депутата от правящей партии по делу об "откатах"
Особый отдел Токийской прокуратуры арестовал депутата от правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситаку Икэду в связи со скандалом об "откатах"... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T06:52
2024-01-07T06:52
япония
сша
россия
синдзо абэ
хирокадзу мацуно
хиросигэ сэко
в мире
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Особый отдел Токийской прокуратуры арестовал депутата от правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситаку Икэду в связи со скандалом об "откатах" партийных средств, сообщил телеканал NHK. Он подозревается в получении "откатов" партийных денег от проведения собраний для сбора средств на сумму около 48 миллионов иен (около 331 тысяч долларов). Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллиона долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму в 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США. Скандал стоил постов четырем министрам, шести заместителям и нескольким членам руководства партии. По этому делу пять видных представителей правящей Либерально-демократической партии Японии дали добровольные показания в особом отделе Токийской прокуратуры. Это бывший генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, экс-генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, экс-председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр образования и науки Рю Сионоя, экс-глава политсовета партии Коити Хагиуда. Все они потеряли свои посты в связи со скандалом. В субботу показания дал бывший генеральный секретарь партии Тосиро Никаи.
https://ria.ru/20231208/deputat-1914725250.html
https://radiosputnik.ru/20230510/bayden-1870874306.html
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япония, сша, россия, синдзо абэ, хирокадзу мацуно, хиросигэ сэко, в мире
Япония, США, Россия, Синдзо Абэ, Хирокадзу Мацуно, Хиросигэ Сэко, В мире
СМИ: в Японии арестовали депутата от правящей партии по делу об "откатах"

NHK: в Японии арестован депутат от правящей партии Еситаку по делу об "откатах"

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Особый отдел Токийской прокуратуры арестовал депутата от правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситаку Икэду в связи со скандалом об "откатах" партийных средств, сообщил телеканал NHK.
Он подозревается в получении "откатов" партийных денег от проведения собраний для сбора средств на сумму около 48 миллионов иен (около 331 тысяч долларов).
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Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллиона долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму в 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США.
Скандал стоил постов четырем министрам, шести заместителям и нескольким членам руководства партии.
По этому делу пять видных представителей правящей Либерально-демократической партии Японии дали добровольные показания в особом отделе Токийской прокуратуры. Это бывший генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, экс-генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, экс-председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр образования и науки Рю Сионоя, экс-глава политсовета партии Коити Хагиуда. Все они потеряли свои посты в связи со скандалом. В субботу показания дал бывший генеральный секретарь партии Тосиро Никаи.
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