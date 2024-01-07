https://ria.ru/20240107/vsu-1920048548.html

"Переговоров не будет". В США раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ

"Переговоров не будет". В США раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024

"Переговоров не будет". В США раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ

Конфликт на Украине закончится полной капитуляцией ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:54

2024-01-07T13:54

2024-01-07T13:54

политика

украина

россия

марьинка (днр)

скотт риттер

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится полной капитуляцией ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Какие переговоры? Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция. <…> Российские военные бьют по украинской армии, чтобы уничтожить украинскую армию, а это приведет к краху режима Зеленского", — утверждает он.По его словам, у Украины было несколько попыток прекратить конфликт, но каждый раз они отказывались на это пойти. Теперь украинское руководство будет ждать лишь один исход боевых действий."Зачем вести переговоры с режимом, который вы пытаетесь уничтожить, и у вас это получается? Так что нет, с моей точки зрения, никаких переговоров не будет. Эта война закончится, когда Россия победит ВСУ, и украинцы скажут, что сдаются, безоговорочно капитулируя", — резюмировал Риттер.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

https://ria.ru/20240107/krakh-1920040188.html

https://ria.ru/20240107/ugroza-1920026042.html

украина

россия

марьинка (днр)

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политика, украина, россия, марьинка (днр), скотт риттер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, nbc