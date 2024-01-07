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"Переговоров не будет". В США раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024
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13:54 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/vsu-1920048548.html
"Переговоров не будет". В США раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ
"Переговоров не будет". В США раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024
"Переговоров не будет". В США раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ
Конфликт на Украине закончится полной капитуляцией ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:54
2024-01-07T13:54
политика
украина
россия
марьинка (днр)
скотт риттер
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится полной капитуляцией ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.&quot;Какие переговоры? Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция. &lt;…&gt; Российские военные бьют по украинской армии, чтобы уничтожить украинскую армию, а это приведет к краху режима Зеленского&quot;, — утверждает он.По его словам, у Украины было несколько попыток прекратить конфликт, но каждый раз они отказывались на это пойти. Теперь украинское руководство будет ждать лишь один исход боевых действий.&quot;Зачем вести переговоры с режимом, который вы пытаетесь уничтожить, и у вас это получается? Так что нет, с моей точки зрения, никаких переговоров не будет. Эта война закончится, когда Россия победит ВСУ, и украинцы скажут, что сдаются, безоговорочно капитулируя&quot;, — резюмировал Риттер.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.
https://ria.ru/20240107/krakh-1920040188.html
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политика, украина, россия, марьинка (днр), скотт риттер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, nbc
Политика, Украина, Россия, Марьинка (ДНР), Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, NBC
"Переговоров не будет". В США раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВС России заставят ВСУ капитулировать

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится полной капитуляцией ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«

"Какие переговоры? Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция. <…> Российские военные бьют по украинской армии, чтобы уничтожить украинскую армию, а это приведет к краху режима Зеленского", — утверждает он.

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По его словам, у Украины было несколько попыток прекратить конфликт, но каждый раз они отказывались на это пойти. Теперь украинское руководство будет ждать лишь один исход боевых действий.
«

"Зачем вести переговоры с режимом, который вы пытаетесь уничтожить, и у вас это получается? Так что нет, с моей точки зрения, никаких переговоров не будет. Эта война закончится, когда Россия победит ВСУ, и украинцы скажут, что сдаются, безоговорочно капитулируя", — резюмировал Риттер.

После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.
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ПолитикаУкраинаРоссияМарьинка (ДНР)Скотт РиттерСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныNBC
 
 
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