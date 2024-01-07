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"Глобальная война": Британию разъярил контроль России над Арктикой - РИА Новости, 07.01.2024
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01:33 07.01.2024 (обновлено: 04:01 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html
"Глобальная война": Британию разъярил контроль России над Арктикой
"Глобальная война": Британию разъярил контроль России над Арктикой - РИА Новости, 07.01.2024
"Глобальная война": Британию разъярил контроль России над Арктикой
Запад сталкивается с большими проблемами в новой глобальной "войне", которая разгорается в Арктике, а Россия уже выигрывает благодаря своим ледокольными... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:33
2024-01-07T04:01
в мире
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россия
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Запад сталкивается с большими проблемами в новой глобальной "войне", которая разгорается в Арктике, а Россия уже выигрывает благодаря своим ледокольными технологиям, об этом пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре."В то время как Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Россия стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике. Одна из ключевых областей, в которой Россия взяла на себя инициативу, — это ледокольные технологии", — говорится в публикации.По словам Аверре, в разворачивающейся "глобальной войне" за контроль над Арктикой, ее природными ресурсами и торговыми путями Россия уже выигрывает, обладая самым крупным современным флотом в мире."Россия имеет значительное преимущество [в Арктике] благодаря десяткам действующих ледоколов, включая атомные. &lt;…&gt;. Великобритания и США имеют один и два действующих ледокола соответственно. Вероятно, это ключевой разрыв в возможностях между НАТО и ее конкурентами на данный момент", — цитирует издание слова эксперта по обороне и европейской безопасности британского аналитического института RAND Europe Николя Жуана.В публикации утверждается, что Россия вложила с 2014 года "огромные средства" в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом."Нам нужно осознать угрозу, которую представляет российское доминирование в Арктике – в то время как все взгляды прикованы к Украине, Россия испытывает ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты в Арктике и наращивает свое присутствие в регионе", — пожаловался ветеран британской армии, действующий аналитик центра Civitas Роб Кларк.Еще одним преимуществом России в регионе Аверре называет контроль над северными морскими путями, которые, по его словам, могут стать новой магистралью международной торговли."Маршрут проходит вдоль арктического побережья России и, следовательно, попадает в исключительную экономическую зону России, что позволяет стране взять на себя контроль над судоходной деятельностью, навигацией и разработкой ресурсов в соответствии со статьей 234 Конвенции ООН по морскому праву", — говорится в статье.В связи с этим иностранным судам приходится запрашивать разрешение на плавание в этих водах у России, а помогают им в пути российские ледоколы, посетовал Аверре.Ранее Вашингтон объявил о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Он занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия.Глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин заявил, что Россия принимает все необходимые меры для соблюдения своих национальных интересов в Арктике. Сенатор также отметил, что заявления Госдепартамента по этому поводу ничего не стоят, потому что "в этом агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет".В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.
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в мире, сша, россия, арктика, великобритания, нато, оон
В мире, США, Россия, Арктика, Великобритания, НАТО, ООН
"Глобальная война": Британию разъярил контроль России над Арктикой

Daily Mail: Россия уже выигрывает в глобальной гонке за лидерство в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Пётр Моргунов"
Большой десантный корабль Пётр Моргунов - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой десантный корабль "Пётр Моргунов". Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Запад сталкивается с большими проблемами в новой глобальной "войне", которая разгорается в Арктике, а Россия уже выигрывает благодаря своим ледокольными технологиям, об этом пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре.
"В то время как Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Россия стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике. Одна из ключевых областей, в которой Россия взяла на себя инициативу, — это ледокольные технологии", — говорится в публикации.
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По словам Аверре, в разворачивающейся "глобальной войне" за контроль над Арктикой, ее природными ресурсами и торговыми путями Россия уже выигрывает, обладая самым крупным современным флотом в мире.
«
"Россия имеет значительное преимущество [в Арктике] благодаря десяткам действующих ледоколов, включая атомные. <…>. Великобритания и США имеют один и два действующих ледокола соответственно. Вероятно, это ключевой разрыв в возможностях между НАТО и ее конкурентами на данный момент", — цитирует издание слова эксперта по обороне и европейской безопасности британского аналитического института RAND Europe Николя Жуана.
В публикации утверждается, что Россия вложила с 2014 года "огромные средства" в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом.
"Нам нужно осознать угрозу, которую представляет российское доминирование в Арктике – в то время как все взгляды прикованы к Украине, Россия испытывает ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты в Арктике и наращивает свое присутствие в регионе", — пожаловался ветеран британской армии, действующий аналитик центра Civitas Роб Кларк.
Еще одним преимуществом России в регионе Аверре называет контроль над северными морскими путями, которые, по его словам, могут стать новой магистралью международной торговли.
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"Маршрут проходит вдоль арктического побережья России и, следовательно, попадает в исключительную экономическую зону России, что позволяет стране взять на себя контроль над судоходной деятельностью, навигацией и разработкой ресурсов в соответствии со статьей 234 Конвенции ООН по морскому праву", — говорится в статье.
В связи с этим иностранным судам приходится запрашивать разрешение на плавание в этих водах у России, а помогают им в пути российские ледоколы, посетовал Аверре.
Ранее Вашингтон объявил о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Он занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия.
Глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин заявил, что Россия принимает все необходимые меры для соблюдения своих национальных интересов в Арктике. Сенатор также отметил, что заявления Госдепартамента по этому поводу ничего не стоят, потому что "в этом агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет".
В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.
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