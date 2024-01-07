https://ria.ru/20240107/ukraina-1920049863.html
В Днепропетровской области Украины расширили права сотрудников военкоматов
В Днепропетровской области Украины расширили права сотрудников военкоматов - РИА Новости, 07.01.2024
В Днепропетровской области Украины расширили права сотрудников военкоматов
На территории двух районов Днепропетровской области Украины власти с декабря 2023 года разрешили представителям военкоматов осуществлять досмотр вещей и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:07
2024-01-07T14:07
2024-01-07T14:07
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. На территории двух районов Днепропетровской области Украины власти с декабря 2023 года разрешили представителям военкоматов осуществлять досмотр вещей и документов граждан, сообщает украинский телеканал ТСН. Как передает телеканал, речь идет о Днепровском и Синельниковском районах области, на территории которых с 29 декабря прошлого года власти указами ввели в действие дополнительные меры военного положения. Так "сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов - ред.) предоставили право проверять документы и осматривать вещи граждан", говорится в сообщении. Также в указанных районах образовали комендатуры. Согласно новым правилам, в этих районах установили на время действия военного положения "особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан", а также движения транспортных средств. Кроме прочего, ввели проверку документов и вещей граждан, предоставив это право сотрудникам военкоматов. Как отмечает телеканал, по закону в период действия военного положения военное командование вместе с военными администрациями могут вводить в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека "меры правового режима военного положения". К ним относится, помимо проверки документов, проверка багажа, служебных помещений и жилья граждан. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240106/mobilizatsiya-1919943198.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский
В Днепропетровской области Украины расширили права сотрудников военкоматов
Работникам военкоматов Днепропетровской области Украины разрешат досмотр граждан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
На территории двух районов Днепропетровской области Украины власти с декабря 2023 года разрешили представителям военкоматов осуществлять досмотр вещей и документов граждан, сообщает украинский телеканал ТСН
.
Как передает телеканал, речь идет о Днепровском и Синельниковском районах области, на территории которых с 29 декабря прошлого года власти указами ввели в действие дополнительные меры военного положения. Так "сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов - ред.) предоставили право проверять документы и осматривать вещи граждан", говорится в сообщении.
На Украине назвали "мобилизацию" словом года
Также в указанных районах образовали комендатуры. Согласно новым правилам, в этих районах установили на время действия военного положения "особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан", а также движения транспортных средств. Кроме прочего, ввели проверку документов и вещей граждан, предоставив это право сотрудникам военкоматов.
Как отмечает телеканал, по закону в период действия военного положения военное командование вместе с военными администрациями могут вводить в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека "меры правового режима военного положения". К ним относится, помимо проверки документов, проверка багажа, служебных помещений и жилья граждан.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Военное руководство Украины хочет усилить мобилизацию, сообщили в Раде