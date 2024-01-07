https://ria.ru/20240107/ukraina-1920049863.html

В Днепропетровской области Украины расширили права сотрудников военкоматов

В Днепропетровской области Украины расширили права сотрудников военкоматов - РИА Новости, 07.01.2024

В Днепропетровской области Украины расширили права сотрудников военкоматов

На территории двух районов Днепропетровской области Украины власти с декабря 2023 года разрешили представителям военкоматов осуществлять досмотр вещей и... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:07

2024-01-07T14:07

2024-01-07T14:07

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днепропетровская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. На территории двух районов Днепропетровской области Украины власти с декабря 2023 года разрешили представителям военкоматов осуществлять досмотр вещей и документов граждан, сообщает украинский телеканал ТСН. Как передает телеканал, речь идет о Днепровском и Синельниковском районах области, на территории которых с 29 декабря прошлого года власти указами ввели в действие дополнительные меры военного положения. Так "сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов - ред.) предоставили право проверять документы и осматривать вещи граждан", говорится в сообщении. Также в указанных районах образовали комендатуры. Согласно новым правилам, в этих районах установили на время действия военного положения "особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан", а также движения транспортных средств. Кроме прочего, ввели проверку документов и вещей граждан, предоставив это право сотрудникам военкоматов. Как отмечает телеканал, по закону в период действия военного положения военное командование вместе с военными администрациями могут вводить в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека "меры правового режима военного положения". К ним относится, помимо проверки документов, проверка багажа, служебных помещений и жилья граждан. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240106/mobilizatsiya-1919943198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский