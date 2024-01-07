Рейтинг@Mail.ru
Такого еще не было. Полковник ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 07.01.2024 (обновлено: 15:32 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/ugroza-1920026042.html
Такого еще не было. Полковник ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России
Такого еще не было. Полковник ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 07.01.2024
Такого еще не было. Полковник ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России
Массовое производство и использование Россией дронов в зоне СВО стало большой угрозой, сообщает Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:52
2024-01-07T15:32
в мире
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
forbes
дмитрий медведев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Массовое производство и использование Россией дронов в зоне СВО стало большой угрозой, сообщает Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана Павленко.&quot;В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое&quot;, — цитируют журналисты слова военного.Обозреватели также указали, что ВСУ значительно отстают от российской армии в плане средств радиоэлектронной борьбы и недавние массированные удары по военным объектам лишь подчеркивают неспособность украинцев противостоять беспилотникам ВС России.Издание Forbes сообщало, что Россия производит огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооруженными силами Украины.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.
https://ria.ru/20240107/isterika-1920023453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, forbes, дмитрий медведев, политика
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Forbes, Дмитрий Медведев, Политика
Такого еще не было. Полковник ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России

Полковник ВСУ Павленко: массовое производство Россией БПЛА стало большой угрозой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Массовое производство и использование Россией дронов в зоне СВО стало большой угрозой, сообщает Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана Павленко.
«

"В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое", — цитируют журналисты слова военного.

Обозреватели также указали, что ВСУ значительно отстают от российской армии в плане средств радиоэлектронной борьбы и недавние массированные удары по военным объектам лишь подчеркивают неспособность украинцев противостоять беспилотникам ВС России.
Издание Forbes сообщало, что Россия производит огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооруженными силами Украины.
Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов
Вчера, 09:34
 
В миреРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАForbesДмитрий МедведевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала