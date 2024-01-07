https://ria.ru/20240107/ugroza-1920026042.html

Такого еще не было. Полковник ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России

Такого еще не было. Полковник ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 07.01.2024

Такого еще не было. Полковник ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России

Массовое производство и использование Россией дронов в зоне СВО стало большой угрозой, сообщает Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:52

2024-01-07T09:52

2024-01-07T15:32

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Массовое производство и использование Россией дронов в зоне СВО стало большой угрозой, сообщает Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана Павленко."В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое", — цитируют журналисты слова военного.Обозреватели также указали, что ВСУ значительно отстают от российской армии в плане средств радиоэлектронной борьбы и недавние массированные удары по военным объектам лишь подчеркивают неспособность украинцев противостоять беспилотникам ВС России.Издание Forbes сообщало, что Россия производит огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооруженными силами Украины.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.

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в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, forbes, дмитрий медведев, политика