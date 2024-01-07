https://ria.ru/20240107/somali-1920016357.html
Президент Сомали аннулировал пакт Сомалиленда с Эфиопией о порте
Президент Сомали аннулировал пакт Сомалиленда с Эфиопией о порте - РИА Новости, 07.01.2024
Президент Сомали аннулировал пакт Сомалиленда с Эфиопией о порте
Сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд сообщил, что подписал закон, "аннулирующий" соглашение между непризнанной республикой Сомалиленд на севере Сомали и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:03
2024-01-07T09:03
2024-01-07T10:04
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд сообщил, что подписал закон, "аннулирующий" соглашение между непризнанной республикой Сомалиленд на севере Сомали и Эфиопией, по которому Эфиопия может получить доступ к Красному морю через территорию Сомалиленда.Во вторник власти Сомали отозвали посла в Эфиопии после того, как в понедельник Аддис-Абеба подписала "исторический" меморандум о взаимопонимании с непризнанной республикой Сомалиленд, по которому Эфиопия может получить доступ к Красному морю."Я подписал закон, аннулирующий незаконный меморандум о взаимопонимании между правительством Эфиопии и Сомалилендом. При поддержке наших законодателей и нашего народа этот закон - иллюстрация нашего обязательства гарантировать наше единство, суверенитет и территориальную целостность согласно международному праву", - написал президент на своей странице в соцсети X.Как передает агентство Франс Пресс, этот закон - во многом символический жест недовольства сомалийского правительства. Сомали выступает решительно против притязаний Сомалиленда на независимость, но в реальности незначительно влияет на дела непризнанной республики, у которой есть "свое собственное правительство, силы безопасности и валюта", а также длинная береговая линия на одном из самых оживленных морских путей в мире, указывает агентство.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20231130/pshenitsa-1913019255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, эфиопия, сомалиленд
В мире, Сомали, Эфиопия, Сомалиленд
Президент Сомали аннулировал пакт Сомалиленда с Эфиопией о порте
Президент Сомали аннулировал пакт Сомалиленда и Эфиопии о доступе в Красное море
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд сообщил
, что подписал закон, "аннулирующий" соглашение между непризнанной республикой Сомалиленд на севере Сомали и Эфиопией, по которому Эфиопия может получить доступ к Красному морю через территорию Сомалиленда.
Во вторник власти Сомали отозвали посла в Эфиопии после того, как в понедельник Аддис-Абеба
подписала "исторический" меморандум о взаимопонимании с непризнанной республикой Сомалиленд, по которому Эфиопия может получить доступ к Красному морю.
"Я подписал закон, аннулирующий незаконный меморандум о взаимопонимании между правительством Эфиопии и Сомалилендом. При поддержке наших законодателей и нашего народа этот закон - иллюстрация нашего обязательства гарантировать наше единство, суверенитет и территориальную целостность согласно международному праву", - написал президент на своей странице в соцсети X.
Как передает агентство Франс Пресс, этот закон - во многом символический жест недовольства сомалийского правительства. Сомали выступает решительно против притязаний Сомалиленда на независимость, но в реальности незначительно влияет на дела непризнанной республики, у которой есть "свое собственное правительство, силы безопасности и валюта", а также длинная береговая линия на одном из самых оживленных морских путей в мире, указывает агентство.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо
и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд
, который заявил об автономии в 1998 году.
СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России