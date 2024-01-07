https://ria.ru/20240107/shokolad-1919995956.html

Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе

Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе - РИА Новости, 07.01.2024

Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе

При мигрени, повышенном давлении, сахарном диабете и ожирении следует сократить количество горького шоколада в рационе, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T02:10

2024-01-07T02:10

2024-01-07T02:10

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При мигрени, повышенном давлении, сахарном диабете и ожирении следует сократить количество горького шоколада в рационе, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.Многие считают горький шоколад полезным, поскольку в нем содержатся антиоксиданты и нет избытка сахара. Однако существуют заболевания, при которых нужно относиться к этому продукту с осторожностью, отметила Сычева. В частности, употребление лакомства может стать причиной спазма сосудов, пояснила она."Уменьшить количество горького шоколада в рационе стоит людям, у которых бывают мигрени или склонность к повышенному давлению, потому что в этом продукте содержится вещество, способное вызвать спазм сосудов, а значит, спровоцировать усиление головной боли или повышение давления", – сказала Сычева.Горький шоколад способствует увеличению оттока желчи, поэтому пациенту с заболеванием желчного пузыря лучше спросить, полезно ему это кондитерское изделие или вредно, у лечащего врача, продолжила она.Людям с ожирением или сахарным диабетом второго типа тоже нельзя злоупотреблять горьким шоколадом, добавила диетолог."Суточная порция должна быть не более 20-30 граммов", – уточнила Сычева.По ее словам, полностью исключить продукт из меню следует при аллергических реакциях на его компоненты, например, на какао-масло. Кроме того, не стоит давать шоколад детям до трех лет, уверена Сычева.Употреблять это кондитерское изделие лучше после блюд из сырых овощей и нежирного мяса, советует она."Лучше всего есть горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Например, съели сначала кусочек индейки, курицы или рыбы, а потом – порцию горького шоколада", – порекомендовала Наталья Сычева в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20240103/med-1919300610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, наталья сычева, новый год, здоровье - общество