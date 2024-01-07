Рейтинг@Mail.ru
Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/shokolad-1919995956.html
Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе
Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе - РИА Новости, 07.01.2024
Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе
При мигрени, повышенном давлении, сахарном диабете и ожирении следует сократить количество горького шоколада в рационе, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:10
2024-01-07T02:10
общество
наталья сычева
новый год
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577076280_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_01da59ee3b83137217b6aa15e5ecfc61.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При мигрени, повышенном давлении, сахарном диабете и ожирении следует сократить количество горького шоколада в рационе, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.Многие считают горький шоколад полезным, поскольку в нем содержатся антиоксиданты и нет избытка сахара. Однако существуют заболевания, при которых нужно относиться к этому продукту с осторожностью, отметила Сычева. В частности, употребление лакомства может стать причиной спазма сосудов, пояснила она."Уменьшить количество горького шоколада в рационе стоит людям, у которых бывают мигрени или склонность к повышенному давлению, потому что в этом продукте содержится вещество, способное вызвать спазм сосудов, а значит, спровоцировать усиление головной боли или повышение давления", – сказала Сычева.Горький шоколад способствует увеличению оттока желчи, поэтому пациенту с заболеванием желчного пузыря лучше спросить, полезно ему это кондитерское изделие или вредно, у лечащего врача, продолжила она.Людям с ожирением или сахарным диабетом второго типа тоже нельзя злоупотреблять горьким шоколадом, добавила диетолог."Суточная порция должна быть не более 20-30 граммов", – уточнила Сычева.По ее словам, полностью исключить продукт из меню следует при аллергических реакциях на его компоненты, например, на какао-масло. Кроме того, не стоит давать шоколад детям до трех лет, уверена Сычева.Употреблять это кондитерское изделие лучше после блюд из сырых овощей и нежирного мяса, советует она."Лучше всего есть горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Например, съели сначала кусочек индейки, курицы или рыбы, а потом – порцию горького шоколада", – порекомендовала Наталья Сычева в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20240103/med-1919300610.html
https://ria.ru/20231222/shampanskoe-1917372840.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577076280_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ced2cb615c5a99149c4f0829f14e3edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, наталья сычева, новый год, здоровье - общество
Общество, Наталья Сычева, Новый год, Здоровье - Общество
Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе

Диетолог Сычева призвала ограничить при диабете потребление горького шоколада

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Шоколад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При мигрени, повышенном давлении, сахарном диабете и ожирении следует сократить количество горького шоколада в рационе, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.
Многие считают горький шоколад полезным, поскольку в нем содержатся антиоксиданты и нет избытка сахара. Однако существуют заболевания, при которых нужно относиться к этому продукту с осторожностью, отметила Сычева. В частности, употребление лакомства может стать причиной спазма сосудов, пояснила она.
«
"Уменьшить количество горького шоколада в рационе стоит людям, у которых бывают мигрени или склонность к повышенному давлению, потому что в этом продукте содержится вещество, способное вызвать спазм сосудов, а значит, спровоцировать усиление головной боли или повышение давления", – сказала Сычева.
Горький шоколад способствует увеличению оттока желчи, поэтому пациенту с заболеванием желчного пузыря лучше спросить, полезно ему это кондитерское изделие или вредно, у лечащего врача, продолжила она.
Людям с ожирением или сахарным диабетом второго типа тоже нельзя злоупотреблять горьким шоколадом, добавила диетолог.
Мед - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Диетолог объяснил, опасно ли нагревать мед
3 января, 02:15
"Суточная порция должна быть не более 20-30 граммов", – уточнила Сычева.
По ее словам, полностью исключить продукт из меню следует при аллергических реакциях на его компоненты, например, на какао-масло. Кроме того, не стоит давать шоколад детям до трех лет, уверена Сычева.
Употреблять это кондитерское изделие лучше после блюд из сырых овощей и нежирного мяса, советует она.
"Лучше всего есть горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Например, съели сначала кусочек индейки, курицы или рыбы, а потом – порцию горького шоколада", – порекомендовала Наталья Сычева в интервью радио Sputnik.
Друзья встречают Новый год
Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год
22 декабря 2023, 03:43
 
ОбществоНаталья СычеваНовый годЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала