https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1917198327.html

"Намек нашли в космосе". Главная загадка Рождества остается без ответа

"Намек нашли в космосе". Главная загадка Рождества остается без ответа - РИА Новости, 07.01.2024

"Намек нашли в космосе". Главная загадка Рождества остается без ответа

У православных христиан — Рождество Христово. В истории этого важнейшего праздника до сих пор много вопросов. В частности, не очень ясно, кто такие волхвы и что РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T08:00

2024-01-07T08:00

2024-01-07T08:04

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иерусалим

вифлеем

ирак

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных христиан — Рождество Христово. В истории этого важнейшего праздника до сих пор много вопросов. В частности, не очень ясно, кто такие волхвы и что именно они подарили новорожденному Иисусу. О том, что известно, — в материале РИА Новости.Гости издалекаМы их видим на десятках картин и фресок. Без них не обходятся рождественские вертепы, устанавливаемые в городах. А между тем в знаменитом библейском эпизоде много белых пятен.Зачем к младенцу Христу вдруг приходят волхвы? Откуда они родом? Евангелист Матфей дважды упоминает: "с востока"."Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему", — говорят паломники в Иерусалиме царю Ироду Великому.Тот, не на шутку встревожившись за свой трон, узнал: некий "Царь Иудейский" появился на свет в Вифлееме. И лукаво попросил волхвов поподробнее разузнать о младенце, чтобы затем лично воздать ему почести.На самом деле Ирод хотел убить конкурента. Паломники же, выслушав царя, удалились."И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою", — повествует евангелист Матфей.На этом их роль в священной истории заканчивается. Нет никаких намеков на имена и происхождение. Неизвестно даже, сколько их было и вернулись ли они в родные края.А между тем этот элемент рождественского сюжета — один из ключевых в христианстве.Уже в первые века нашей эры буквальное прочтение Евангелия отходит на второй план. В писании начинают искать скрытые духовные смыслы. Именно поэтому любые новые подробности того или иного эпизода из жизни Христа представляют особую ценность.Знак свышеВ одном из древнегреческих вариантов Евангелия используется слово "magis". На славянский его перевели как "волхвы". То есть волшебники, маги.Они занимались астрологией. В древнееврейской традиции гадание по звездам осуждалось. Поэтому "страна на востоке" вряд ли находится по соседству с Иудеей. Но звезды подсказали, что родился именно "Царь Иудейский" — Мессия. Выходит, волхвы были знакомы с иудаизмом и его священными текстами.Единственным местом восточнее, которое в древности было центром астрологии и астрономии и где жили евреи, современные историки считают город Вавилон (на территории современного Ирака).В 1998-м американский астроном Майкл Молнар нашел тому косвенные свидетельства. Вифлеемская звезда, как известно, возникла "на востоке". Ученый доказал, что древние имели в виду под этим весьма редкое астрономическое явление.Раз в несколько столетий ранним утром на восточном горизонте на короткое время появляется планета Юпитер. В Вавилоне это знали и считали "особым, царским знаком"."Почти цари"В евангельском тексте Ирод беседует с волхвами в довольно повелительном тоне."Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему", — говорит он.Волхвы, "получив во сне откровение не возвращаться к Ироду", отправились домой другим путем. Возникает вопрос: неужели они были настолько беззащитны, что побоялись нарушить приказ чужеземного царя?При этом снарядили полноценную экспедицию в далекие края — очень затратное предприятие. Какое же положение занимали волхвы на социальной лестнице Древнего мира?В Кельнском соборе хранится золотой саркофаг, искусно изготовленный по приказу Фридриха Барбароссы. Внутри — мощи "королей", как волхвов называют в Старом Свете.Тот, что астрологи были далеко не последними людьми в государствах востока, отмечал еще древнегреческий историк Геродот. Правители обращались к ним за советом, на основании их прорицаний принимались важнейшие решения.Бывало и так, что маги сами становились владыками. Так, Геродот рассказывает о некоем Гаумате: воспользовавшись долгой отлучкой персидского властителя Камбиса II (тот вел затяжную войну с египтянами), он захватил трон.Волхвы выступают правителями и у некоторых раннехристианских мыслителей. Например, Тертуллиан в III столетии писал: новорожденному Христу поклонились "почти цари". Возможно, он имел в виду властителей одного из небольших государств к востоку от Иордана.Богослов допускает, что они пришли к Иисусу не из Междуречья, а с Аравийского полуострова. На это указывают поднесенные дары.Чудом спасенныеЗолото, ладан и смирна для младенца — каждый подарок несет в себе глубокий смысл.Драгоценный металл издавна был подношением царю. Ладан — застывшая ароматическая смола — Богу. А смирна — благовонный бальзам для погребения — символ того, что новорожденному предстоит принять смерть за всех людей.Одним из крупнейших центров добычи ладана в те времена было плато Дофар (территория современного Омана). Это, по-видимому, и послужило основой версии об аравийском происхождении волхвов.Вполне логично, что три дара поднесли три человека. Это и вошло в традицию. В Средние века появились имена — Каспар, Мельхиор и Валтасар. Но есть и другие мнения: Блаженный Августин и Иоанн Златоуст, например, полагали, что волхвов было двенадцать — как и апостолов.Дальнейшая судьба даров точно не известна. Церковное предание гласит, что их хранила у себя Дева Мария, а затем передала реликвии иерусалимским христианам. В V веке византийский император Флавий Аркадий перенес все в Константинополь.В 1453-м султан Мехмед II захватил Царьград. Многие христианские святыни оказались под угрозой уничтожения. Дары удалось спасти: мать османского владыки Мара Бранкович — в прошлом сербская принцесса — спрятала их.А позже отправилась на Афон — глубоко уважавший свою мать султан передал Маре Святую гору в управление. Она привезла несколько реликвий, в том числе и дары. Но до ближайшего к пристани монастыря святого Павла так и не дошла.По преданию, на полпути к обители Бранкович услышала голос: "Не приближайся! Отсюда начинается царство иной Владычицы, Царицы Небесной, госпожи Богородицы, предстательницы и охранительницы Святой горы". Святыня же с тех пор так и хранится в афонском монастыре святого Павла.

https://ria.ru/20231126/rozhdestvenskiy-1911402576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, вифлеем, ирак, аналитика - религия и мировоззрение