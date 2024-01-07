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Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь - РИА Новости, 07.01.2024
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Культура
 
15:08 07.01.2024 (обновлено: 15:33 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/rezhisser-1920055697.html
Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь
Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь - РИА Новости, 07.01.2024
Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь
Заслуженный деятель искусств России кинорежиссер Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщил портал 78.ru. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:08
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общество
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армен джигарханян
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России кинорежиссер Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщил портал 78.ru.Причина его смерти не уточняется.Рябоконь родился в 1939 году. В 1972-м окончил актерско-режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.Наиболее известная его работа — фильм "Али-Баба и сорок разбойников", где главные роли исполнили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. Среди других его кинолент — "Прекрасная Елена" и "Один за всех!".
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общество, олег табаков, вениамин смехов, армен джигарханян, санкт-петербург, россия, ссср
Культура, Общество, Олег Табаков, Вениамин Смехов, Армен Джигарханян, Санкт-Петербург, Россия, СССР
Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь

Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Олег Рябоконь

Олег Рябоконь
Олег Рябоконь
Олег Рябоконь. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России кинорежиссер Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщил портал 78.ru.
Причина его смерти не уточняется.
Рябоконь родился в 1939 году. В 1972-м окончил актерско-режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.
Наиболее известная его работа — фильм "Али-Баба и сорок разбойников", где главные роли исполнили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. Среди других его кинолент — "Прекрасная Елена" и "Один за всех!".
 
КультураОбществоОлег ТабаковВениамин СмеховАрмен ДжигарханянСанкт-ПетербургРоссияСССР
 
 
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