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Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь
Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь - РИА Новости, 07.01.2024
Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь
Заслуженный деятель искусств России кинорежиссер Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщил портал 78.ru. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:08
2024-01-07T15:08
2024-01-07T15:33
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России кинорежиссер Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщил портал 78.ru.Причина его смерти не уточняется.Рябоконь родился в 1939 году. В 1972-м окончил актерско-режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.Наиболее известная его работа — фильм "Али-Баба и сорок разбойников", где главные роли исполнили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. Среди других его кинолент — "Прекрасная Елена" и "Один за всех!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег табаков, вениамин смехов, армен джигарханян, санкт-петербург, россия, ссср
Культура, Общество, Олег Табаков, Вениамин Смехов, Армен Джигарханян, Санкт-Петербург, Россия, СССР
Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь
Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Олег Рябоконь