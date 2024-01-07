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Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь

Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь - РИА Новости, 07.01.2024

Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь

Заслуженный деятель искусств России кинорежиссер Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщил портал 78.ru. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:08

2024-01-07T15:08

2024-01-07T15:33

культура

общество

олег табаков

вениамин смехов

армен джигарханян

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России кинорежиссер Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщил портал 78.ru.Причина его смерти не уточняется.Рябоконь родился в 1939 году. В 1972-м окончил актерско-режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.Наиболее известная его работа — фильм "Али-Баба и сорок разбойников", где главные роли исполнили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. Среди других его кинолент — "Прекрасная Елена" и "Один за всех!".

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, олег табаков, вениамин смехов, армен джигарханян, санкт-петербург, россия, ссср