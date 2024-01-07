https://ria.ru/20240107/putin-1920011263.html

Путин сделал это. Французский генерал откровенно высказался о России

Путин сделал это. Французский генерал откровенно высказался о России - РИА Новости, 07.01.2024

Путин сделал это. Французский генерал откровенно высказался о России

Владимир Путин чрезвычайно укрепил армию, в связи с чем Россия может победить Украину уже в этом году, такое заявление сделал бывший глава генштаба ВВС Франции... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T06:19

2024-01-07T06:19

2024-01-07T06:20

специальная военная операция на украине

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владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Владимир Путин чрезвычайно укрепил армию, в связи с чем Россия может победить Украину уже в этом году, такое заявление сделал бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI.На вопрос ведущего о том, может ли существующее положение стать для Украины причиной окончательного проигрыша в 2024 году, генерал ответил утвердительно."Да, может. Заявления украинских генералов не стали сюрпризом. Некоторые могут подумать, что это похоже на крик: "волки-волки", но я так не считаю", — сказал Паломеро.По словам генерала, с точки зрения военной мощи Россия сейчас находится "на подъеме", а разрыв между российской и украинской армиями не прекращает увеличиваться."Владимир Путин увеличил военный бюджет до чрезвычайно высоких значений, он поставил страну на военные рельсы. Также, что касается мобилизации, он существенно увеличил кадровый состав российской армии и укрепил военную промышленность", — отметил Паломеро.Украина, по мнению генерала, напротив, столкнулась с невозможностью восполнить свои технические и человеческие ресурсы. К этому добавляется отсутствие "эффективной поддержки" со стороны Запада в "наиболее важный момент", отметил генерал.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240107/soldaty-1920008389.html

https://ria.ru/20240107/zelenskiy-1920005124.html

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