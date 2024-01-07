https://ria.ru/20240107/putin-1919997076.html
Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших военных
Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших военных - РИА Новости, 07.01.2024
Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших военных
Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T00:39
2024-01-07T00:39
2024-01-07T00:44
владимир путин
сергей шойгу
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне спецоперации."Я поговорю с министром, но планируется изменения в устав фонда ("Защитники Отечества" - ред.), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс", - сказал он на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества.
https://ria.ru/20240107/putin-1919995776.html
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владимир путин, сергей шойгу, россия
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия
Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших военных
Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов
НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне спецоперации.
"Я поговорю с министром, но планируется изменения в устав фонда ("Защитники Отечества" - ред.), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс", - сказал он на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества.
Путин назвал встречу с семьями погибших в СВО Героев сигналом чиновникам