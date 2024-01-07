https://ria.ru/20240107/putin-1919997076.html

Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших военных

Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших военных - РИА Новости, 07.01.2024

Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших военных

Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T00:39

2024-01-07T00:39

2024-01-07T00:44

владимир путин

сергей шойгу

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916737132_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_db0a6bcbaea404cff411a8837bfce270.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне спецоперации."Я поговорю с министром, но планируется изменения в устав фонда ("Защитники Отечества" - ред.), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс", - сказал он на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества.

https://ria.ru/20240107/putin-1919995776.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, сергей шойгу, россия