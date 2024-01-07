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Глава СК поручил возбудить дело из-за нападения на бойца СВО в Ульяновске - РИА Новости, 07.01.2024
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16:12 07.01.2024 (обновлено: 18:09 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/napadenie-1920061805.html
Глава СК поручил возбудить дело из-за нападения на бойца СВО в Ульяновске
Глава СК поручил возбудить дело из-за нападения на бойца СВО в Ульяновске - РИА Новости, 07.01.2024
Глава СК поручил возбудить дело из-за нападения на бойца СВО в Ульяновске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в соцсетях о нападении на участника СВО и угрозах его семье в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:12
2024-01-07T18:09
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 7 янв — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в соцсетях о нападении на участника СВО и угрозах его семье в Ульяновске, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. &quot;Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить и расследовать уголовное дело по сообщению о противоправных действиях в отношении участника СВО и членов его семьи&quot;, — указали в ведомстве.По данным Следственного комитета, в соцсетях "сообщается о бездействии полиции" после инцидента с нападением на участника специальной военной операции в Ульяновске. Кроме того, супруга пострадавшего информировала об угрозах жизни и здоровью в адрес всех членов семьи. Согласно информации ведомства, в публикации в соцсетях утверждается, что причиной конфликта стало замечание паре, нарушающей общественный порядок рядом с жилым домом. В результате агрессивно настроенный мужчина попытался задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами. В ведомстве указали, что несмотря на заключение судебно-медицинской экспертизы и показания очевидцев происшествия, по мнению заявителей, правоохранительные органы не предпринимают должных мер в отношении правонарушителя, продолжающего угрожать пострадавшим.
https://ria.ru/20240103/zaderzhanie-1919613952.html
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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил возбудить дело из-за нападения на бойца СВО в Ульяновске

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на участника СВО в Ульяновске

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САМАРА, 7 янв — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в соцсетях о нападении на участника СВО и угрозах его семье в Ульяновске, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
«

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить и расследовать уголовное дело по сообщению о противоправных действиях в отношении участника СВО и членов его семьи", — указали в ведомстве.

По данным Следственного комитета, в соцсетях "сообщается о бездействии полиции" после инцидента с нападением на участника специальной военной операции в Ульяновске. Кроме того, супруга пострадавшего информировала об угрозах жизни и здоровью в адрес всех членов семьи.
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Согласно информации ведомства, в публикации в соцсетях утверждается, что причиной конфликта стало замечание паре, нарушающей общественный порядок рядом с жилым домом.
В результате агрессивно настроенный мужчина попытался задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами.
В ведомстве указали, что несмотря на заключение судебно-медицинской экспертизы и показания очевидцев происшествия, по мнению заявителей, правоохранительные органы не предпринимают должных мер в отношении правонарушителя, продолжающего угрожать пострадавшим.
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ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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