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Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
12:04 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/mishustin-1920038510.html
Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье
Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье - РИА Новости, 07.01.2024
Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье
Премьер-министр России Михаил Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Московской области, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:04
2024-01-07T12:04
религия
религия
московская область (подмосковье)
михаил мишустин
русская православная церковь
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Московской области, сообщается в Telegram-канале правительства. "Председатель правительства Михаил Мишустин в канун светлого праздника Рождества Христова традиционно посетил один из храмов Русской православной церкви в Московской области", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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религия, московская область (подмосковье), михаил мишустин, русская православная церковь, рождество христово
Религия, Религия, Московская область (Подмосковье), Михаил Мишустин, Русская православная церковь, Рождество Христово
Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье

Мишустин в канун Рождества традиционно посетил один из храмов в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Московской области, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин в канун светлого праздника Рождества Христова традиционно посетил один из храмов Русской православной церкви в Московской области", - говорится в сообщении.
Празднование Рождества в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Рождество Христово отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа.

Верующая во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Рождество Христово отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества.

Верующие на Рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге

В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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2 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.

Женский хор во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке

Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 14
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Всенощное бдение открывает молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении.

Казак Енисейского казачьего войска отражается в иконе во время Рождественской литургии в деревянной Знаменской православной церкви в Дивногорске Красноярского края

Всенощное бдение открывает молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 14
© POOL | Перейти в медиабанк

Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.

© POOL
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5 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение".

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) проводит Рождественскую литургию в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе

На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.

Священнослужитель во время Рождественской литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

По уставу Русской православной церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.

Верующие во время Рождественской литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

По уставу Русской православной церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Священнослужитель во время Рождественской литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло и в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела.

Женщина на рождественском богослужении в Свято-Николаевском архиерейском соборе Донецка

Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло и в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 14
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Многие прихожане Спасо-Преображенского кафедрального храма Донецка посетили божественную литургию.

Верующие на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка

Многие прихожане Спасо-Преображенского кафедрального храма Донецка посетили божественную литургию.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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11 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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13 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Накануне праздника в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублева.

Икона Святая Троица Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Накануне праздника в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублева.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Рождество Христово отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 14

Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 14

Всенощное бдение открывает молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 14

Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.

© POOL
Перейти в медиабанк
5 из 14

На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 14

Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 14

По уставу Русской православной церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 14

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 14

Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло и в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 14

Многие прихожане Спасо-Преображенского кафедрального храма Донецка посетили божественную литургию.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 14

Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
12 из 14

В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Накануне праздника в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублева.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
РелигияРелигияМосковская область (Подмосковье)Михаил МишустинРусская православная церковьРождество Христово
 
 
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