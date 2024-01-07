https://ria.ru/20240107/mishustin-1920038510.html

Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье

Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье - РИА Новости, 07.01.2024

Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье

Премьер-министр России Михаил Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Московской области, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:04

2024-01-07T12:04

2024-01-07T12:04

религия

религия

московская область (подмосковье)

михаил мишустин

русская православная церковь

рождество христово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901448811_0:104:3124:1861_1920x0_80_0_0_d2fde415f2e7ef994ae61d1670930432.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Московской области, сообщается в Telegram-канале правительства. "Председатель правительства Михаил Мишустин в канун светлого праздника Рождества Христова традиционно посетил один из храмов Русской православной церкви в Московской области", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, московская область (подмосковье), михаил мишустин, русская православная церковь, рождество христово