https://ria.ru/20240107/kitay-1920002894.html

СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах

СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах - РИА Новости, 07.01.2024

СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах

Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что "коррупция" в ее рядах якобы подорвала усилия по... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T02:01

2024-01-07T02:01

2024-01-07T02:01

в мире

китай

сша

пекин

си цзиньпин

народно-освободительная армия китая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147740/01/1477400106_0:150:3074:1879_1920x0_80_0_0_46416080032fe556c014861d2dee60e9.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что "коррупция" в ее рядах якобы подорвала усилия по модернизации вооруженных сил, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с оценками" и пожелавшие остаться анонимными.Как говорится в статье агентства, из-за "коррупции" в китайском ВПК официальные лица США теперь считают, что Пекин вряд ли будет рассматривать возможность начать крупные военные действия в ближайшие годы.Один из источников Bloomberg привел несколько "примеров" проблем в китайской армии, включая ракеты, якобы наполненные водой вместо топлива, а также ракетные шахты, у которых защитные люки "не функционируют таким образом, чтобы обеспечить эффективный запуск".В то же время, по словам источников издания, шаги китайского руководства по перестановкам показывают, что позиции Си Цзиньпина остаются твердыми и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и подготовке НОАК к ведению боевых действий в долгосрочной перспективе.При этом агентство отметило, что "оценки США" не могли быть "проверены независимо", а в прошлом американские политики были "разочарованы неспособностью разведывательных служб предоставить информацию о ближайшем окружении Си Цзиньпина".В конце декабря парламент Китая назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая Дун Цзюня новым главой минобороны. Решение о назначении было принято спустя более чем два месяца после того, как было объявлено о снятии с нее предыдущего министра обороны Ли Шанфу. Причины его отставки не уточнялись.Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США за десять лет не восстановились после разгрома своей шпионской сети в Китае и до сих пор не имеют разведывательного доступа к происходящему в высших эшелонах власти главного глобального конкурента. Американские власти публично не признают потерю агентуры, которая, предположительно, произошла в 2010-2012 годах и увенчалась казнями или длительными тюремными сроками для двух десятков предателей, включая высокопоставленных китайских чиновников.

https://ria.ru/20240105/kitay-1919797451.html

https://ria.ru/20231223/ssha-1917659102.html

https://ria.ru/20231231/tayvan-1919252453.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, пекин, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая