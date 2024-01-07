Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/kitay-1920002894.html
СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах
СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах
Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что "коррупция" в ее рядах якобы подорвала усилия по... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:01
2024-01-07T02:01
в мире
китай
сша
пекин
си цзиньпин
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147740/01/1477400106_0:150:3074:1879_1920x0_80_0_0_46416080032fe556c014861d2dee60e9.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что "коррупция" в ее рядах якобы подорвала усилия по модернизации вооруженных сил, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с оценками" и пожелавшие остаться анонимными.Как говорится в статье агентства, из-за "коррупции" в китайском ВПК официальные лица США теперь считают, что Пекин вряд ли будет рассматривать возможность начать крупные военные действия в ближайшие годы.Один из источников Bloomberg привел несколько "примеров" проблем в китайской армии, включая ракеты, якобы наполненные водой вместо топлива, а также ракетные шахты, у которых защитные люки "не функционируют таким образом, чтобы обеспечить эффективный запуск".В то же время, по словам источников издания, шаги китайского руководства по перестановкам показывают, что позиции Си Цзиньпина остаются твердыми и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и подготовке НОАК к ведению боевых действий в долгосрочной перспективе.При этом агентство отметило, что "оценки США" не могли быть "проверены независимо", а в прошлом американские политики были "разочарованы неспособностью разведывательных служб предоставить информацию о ближайшем окружении Си Цзиньпина".В конце декабря парламент Китая назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая Дун Цзюня новым главой минобороны. Решение о назначении было принято спустя более чем два месяца после того, как было объявлено о снятии с нее предыдущего министра обороны Ли Шанфу. Причины его отставки не уточнялись.Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США за десять лет не восстановились после разгрома своей шпионской сети в Китае и до сих пор не имеют разведывательного доступа к происходящему в высших эшелонах власти главного глобального конкурента. Американские власти публично не признают потерю агентуры, которая, предположительно, произошла в 2010-2012 годах и увенчалась казнями или длительными тюремными сроками для двух десятков предателей, включая высокопоставленных китайских чиновников.
https://ria.ru/20240105/kitay-1919797451.html
https://ria.ru/20231223/ssha-1917659102.html
https://ria.ru/20231231/tayvan-1919252453.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147740/01/1477400106_204:0:2928:2043_1920x0_80_0_0_ff9d4e10eea26f5621de24e5bc01fd91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, США, Пекин, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая
СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах

Bloomberg: разведка США заявила о воде вместо топлива в ракетах ВС Китая

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что "коррупция" в ее рядах якобы подорвала усилия по модернизации вооруженных сил, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с оценками" и пожелавшие остаться анонимными.
Как говорится в статье агентства, из-за "коррупции" в китайском ВПК официальные лица США теперь считают, что Пекин вряд ли будет рассматривать возможность начать крупные военные действия в ближайшие годы.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В МИД Китая дали совет американским политикам
5 января, 11:22
Один из источников Bloomberg привел несколько "примеров" проблем в китайской армии, включая ракеты, якобы наполненные водой вместо топлива, а также ракетные шахты, у которых защитные люки "не функционируют таким образом, чтобы обеспечить эффективный запуск".
В то же время, по словам источников издания, шаги китайского руководства по перестановкам показывают, что позиции Си Цзиньпина остаются твердыми и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и подготовке НОАК к ведению боевых действий в долгосрочной перспективе.
При этом агентство отметило, что "оценки США" не могли быть "проверены независимо", а в прошлом американские политики были "разочарованы неспособностью разведывательных служб предоставить информацию о ближайшем окружении Си Цзиньпина".
Вид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ
23 декабря 2023, 15:09
В конце декабря парламент Китая назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая Дун Цзюня новым главой минобороны. Решение о назначении было принято спустя более чем два месяца после того, как было объявлено о снятии с нее предыдущего министра обороны Ли Шанфу. Причины его отставки не уточнялись.
Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США за десять лет не восстановились после разгрома своей шпионской сети в Китае и до сих пор не имеют разведывательного доступа к происходящему в высших эшелонах власти главного глобального конкурента. Американские власти публично не признают потерю агентуры, которая, предположительно, произошла в 2010-2012 годах и увенчалась казнями или длительными тюремными сроками для двух десятков предателей, включая высокопоставленных китайских чиновников.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью
31 декабря 2023, 14:41
 
В миреКитайСШАПекинСи ЦзиньпинНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала