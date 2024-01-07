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СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах
СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах
Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что "коррупция" в ее рядах якобы подорвала усилия по... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:01
2024-01-07T02:01
2024-01-07T02:01
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си цзиньпин
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что "коррупция" в ее рядах якобы подорвала усилия по модернизации вооруженных сил, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с оценками" и пожелавшие остаться анонимными.Как говорится в статье агентства, из-за "коррупции" в китайском ВПК официальные лица США теперь считают, что Пекин вряд ли будет рассматривать возможность начать крупные военные действия в ближайшие годы.Один из источников Bloomberg привел несколько "примеров" проблем в китайской армии, включая ракеты, якобы наполненные водой вместо топлива, а также ракетные шахты, у которых защитные люки "не функционируют таким образом, чтобы обеспечить эффективный запуск".В то же время, по словам источников издания, шаги китайского руководства по перестановкам показывают, что позиции Си Цзиньпина остаются твердыми и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и подготовке НОАК к ведению боевых действий в долгосрочной перспективе.При этом агентство отметило, что "оценки США" не могли быть "проверены независимо", а в прошлом американские политики были "разочарованы неспособностью разведывательных служб предоставить информацию о ближайшем окружении Си Цзиньпина".В конце декабря парламент Китая назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая Дун Цзюня новым главой минобороны. Решение о назначении было принято спустя более чем два месяца после того, как было объявлено о снятии с нее предыдущего министра обороны Ли Шанфу. Причины его отставки не уточнялись.Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США за десять лет не восстановились после разгрома своей шпионской сети в Китае и до сих пор не имеют разведывательного доступа к происходящему в высших эшелонах власти главного глобального конкурента. Американские власти публично не признают потерю агентуры, которая, предположительно, произошла в 2010-2012 годах и увенчалась казнями или длительными тюремными сроками для двух десятков предателей, включая высокопоставленных китайских чиновников.
https://ria.ru/20240105/kitay-1919797451.html
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в мире, китай, сша, пекин, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, США, Пекин, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая
СМИ: в разведке США заявили о воде вместо топлива в китайских ракетах
Bloomberg: разведка США заявила о воде вместо топлива в ракетах ВС Китая
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости.
Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что "коррупция" в ее рядах якобы подорвала усилия по модернизации вооруженных сил, утверждает Bloomberg
со ссылкой на источники, "знакомые с оценками" и пожелавшие остаться анонимными.
Как говорится в статье агентства, из-за "коррупции" в китайском ВПК официальные лица США теперь считают, что Пекин
вряд ли будет рассматривать возможность начать крупные военные действия в ближайшие годы.
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Один из источников Bloomberg привел несколько "примеров" проблем в китайской армии, включая ракеты, якобы наполненные водой вместо топлива, а также ракетные шахты, у которых защитные люки "не функционируют таким образом, чтобы обеспечить эффективный запуск".
В то же время, по словам источников издания, шаги китайского руководства по перестановкам показывают, что позиции Си Цзиньпина остаются твердыми и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и подготовке НОАК
к ведению боевых действий в долгосрочной перспективе.
При этом агентство отметило, что "оценки США" не могли быть "проверены независимо", а в прошлом американские политики были "разочарованы неспособностью разведывательных служб предоставить информацию о ближайшем окружении Си Цзиньпина".
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В конце декабря парламент Китая назначил главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая Дун Цзюня новым главой минобороны. Решение о назначении было принято спустя более чем два месяца после того, как было объявлено о снятии с нее предыдущего министра обороны Ли Шанфу
. Причины его отставки не уточнялись.
Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США за десять лет не восстановились после разгрома своей шпионской сети в Китае и до сих пор не имеют разведывательного доступа к происходящему в высших эшелонах власти главного глобального конкурента. Американские власти публично не признают потерю агентуры, которая, предположительно, произошла в 2010-2012 годах и увенчалась казнями или длительными тюремными сроками для двух десятков предателей, включая высокопоставленных китайских чиновников.
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