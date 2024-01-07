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Представлять Израиль в суде ООН будет британский юрист, сообщили СМИ

Представлять Израиль в суде ООН будет британский юрист, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2024

Представлять Израиль в суде ООН будет британский юрист, сообщили СМИ

Израиль назначил британского юриста Малкольма Шоу представлять интересы государства в Международном суде, куда с обвинениями в геноциде против Израиля ранее... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:34

2024-01-07T15:34

2024-01-07T15:34

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юар

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Израиль назначил британского юриста Малкольма Шоу представлять интересы государства в Международном суде, куда с обвинениями в геноциде против Израиля ранее обратилась Южно-Африканская Республика (ЮАР) из-за ситуации в секторе Газа, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя израильского МИД Лиора Хайята. ЮАР в конце декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". "Как сообщил CNN в воскресенье представитель министерства иностранных дел Лиор Хайят, Израиль назначил британского юриста Малкольма Шоу представлять его интересы в Международном суде, где на (следующей - ред.) неделе он будет бороться с обвинениями в геноциде", - говорится в сообщении телеканала. Согласно информации на сайте юридической фирмы Essex Court Chambers, где работает Шоу, у него есть опыт в представлении интересов правительств в международных судебных инстанциях, и, помимо Международного суда, он ранее выступал в Европейском суде по правам человека, Европейском суде, гонконгском Высшем апелляционном суде, Высоком суде Ирландии и британском Верховном суде. Он представлял интересы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Международном суде, а также Азербайджана, Украины, Ирландии, Малайзии и Камеруна в других судах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240106/izrail-1919916287.html

https://ria.ru/20240106/genotsid-1919967752.html

https://ria.ru/20240107/protesty-1919996529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, юар, ирландия, хамас, оон, европейский суд