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Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул
Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул - РИА Новости, 07.01.2024
Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул
Экс-посол Турции в США и Израиле Намик Тан считает, что главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Стамбул является призыв к президенту Реджепу... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:17
2024-01-07T13:17
2024-01-07T13:17
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нато
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Экс-посол Турции в США и Израиле Намик Тан считает, что главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Стамбул является призыв к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО. Блинкен в субботу провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе обсуждаемых тем, согласно заявлению заявлению турецкого внешнеполитического ведомства, были ситуация в Газе, членство Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы. "Я считаю, что вчерашний визит Блинкена в Турцию был направлен главным образом на то, чтобы в последний раз напрямую донести до Эрдогана призыв к тому, чтобы членство Швеции в НАТО было одобрено турецким парламентом как можно скорее. Я не думаю, что у этого визита есть какая-то другая конкретная цель", - написал Тан в соцсети Х.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул
Экс-посол Турции: визит Блинкена в Стамбул связан с темой членства Швеции в НАТО