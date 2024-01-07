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Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул - РИА Новости, 07.01.2024
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13:17 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/blinken-1920044400.html
Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул
Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул - РИА Новости, 07.01.2024
Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул
Экс-посол Турции в США и Израиле Намик Тан считает, что главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Стамбул является призыв к президенту Реджепу... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:17
2024-01-07T13:17
в мире
турция
швеция
сша
энтони блинкен
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
нато
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Экс-посол Турции в США и Израиле Намик Тан считает, что главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Стамбул является призыв к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО. Блинкен в субботу провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе обсуждаемых тем, согласно заявлению заявлению турецкого внешнеполитического ведомства, были ситуация в Газе, членство Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы. "Я считаю, что вчерашний визит Блинкена в Турцию был направлен главным образом на то, чтобы в последний раз напрямую донести до Эрдогана призыв к тому, чтобы членство Швеции в НАТО было одобрено турецким парламентом как можно скорее. Я не думаю, что у этого визита есть какая-то другая конкретная цель", - написал Тан в соцсети Х.
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в мире, турция, швеция, сша, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Швеция, США, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул

Экс-посол Турции: визит Блинкена в Стамбул связан с темой членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Экс-посол Турции в США и Израиле Намик Тан считает, что главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Стамбул является призыв к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО.
Блинкен в субботу провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе обсуждаемых тем, согласно заявлению заявлению турецкого внешнеполитического ведомства, были ситуация в Газе, членство Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы.
"Я считаю, что вчерашний визит Блинкена в Турцию был направлен главным образом на то, чтобы в последний раз напрямую донести до Эрдогана призыв к тому, чтобы членство Швеции в НАТО было одобрено турецким парламентом как можно скорее. Я не думаю, что у этого визита есть какая-то другая конкретная цель", - написал Тан в соцсети Х.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку
6 января, 17:50
 
В миреТурцияШвецияСШАЭнтони БлинкенРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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