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Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул

Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул - РИА Новости, 07.01.2024

Экс-посол Турции в США рассказал о визите Блинкена в Стамбул

Экс-посол Турции в США и Израиле Намик Тан считает, что главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Стамбул является призыв к президенту Реджепу... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:17

2024-01-07T13:17

2024-01-07T13:17

в мире

турция

швеция

сша

энтони блинкен

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

нато

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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Экс-посол Турции в США и Израиле Намик Тан считает, что главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Стамбул является призыв к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО. Блинкен в субботу провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе обсуждаемых тем, согласно заявлению заявлению турецкого внешнеполитического ведомства, были ситуация в Газе, членство Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы. "Я считаю, что вчерашний визит Блинкена в Турцию был направлен главным образом на то, чтобы в последний раз напрямую донести до Эрдогана призыв к тому, чтобы членство Швеции в НАТО было одобрено турецким парламентом как можно скорее. Я не думаю, что у этого визита есть какая-то другая конкретная цель", - написал Тан в соцсети Х.

https://ria.ru/20240106/sdelka-1919965254.html

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швеция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, швеция, сша, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году