https://ria.ru/20240107/avtodorogi-1920051736.html
В Дагестане из-за обвалов в горах закрыли две местные дороги
В Дагестане из-за обвалов в горах закрыли две местные дороги - РИА Новости, 07.01.2024
В Дагестане из-за обвалов в горах закрыли две местные дороги
Движение автомобилей прервано по двум автомобильным дорогам местного значения в горном Тляратинском районе Дагестана из-за скальных обвалов, сообщается в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:36
2024-01-07T14:36
2024-01-07T14:39
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 янв - РИА Новости. Движение автомобилей прервано по двум автомобильным дорогам местного значения в горном Тляратинском районе Дагестана из-за скальных обвалов, сообщается в воскресенье в Telegram-канале Дагестанавтодора. "В Тляратинском районе автодорога местного значения Тлярата – Камилух на участке км 28 – км 29 с 21.00 (мск) 6 января 2024 года закрыта в связи со скальным обвалом и селевым выносом… Автодорога местного значения Подъезд от автодороги Тлярата – Камилух – Гагар к селу Тлянада км 2 с 22.30 (мск) 6 января 2024 года закрыта в связи со скальным обвалом", – говорится в сообщении. В первом случае расчистка ведется с утра, во втором случае к работам по расчистке приступят с 15.00 мск.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920030806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане из-за обвалов в горах закрыли две местные дороги
Две дороги в горном Тляратинском районе Дагестана закрыли из-за скальных обвалов