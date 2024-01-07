https://ria.ru/20240107/avtodorogi-1920051736.html

В Дагестане из-за обвалов в горах закрыли две местные дороги

В Дагестане из-за обвалов в горах закрыли две местные дороги - РИА Новости, 07.01.2024

В Дагестане из-за обвалов в горах закрыли две местные дороги

Движение автомобилей прервано по двум автомобильным дорогам местного значения в горном Тляратинском районе Дагестана из-за скальных обвалов, сообщается в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:36

2024-01-07T14:36

2024-01-07T14:39

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 янв - РИА Новости. Движение автомобилей прервано по двум автомобильным дорогам местного значения в горном Тляратинском районе Дагестана из-за скальных обвалов, сообщается в воскресенье в Telegram-канале Дагестанавтодора. "В Тляратинском районе автодорога местного значения Тлярата – Камилух на участке км 28 – км 29 с 21.00 (мск) 6 января 2024 года закрыта в связи со скальным обвалом и селевым выносом… Автодорога местного значения Подъезд от автодороги Тлярата – Камилух – Гагар к селу Тлянада км 2 с 22.30 (мск) 6 января 2024 года закрыта в связи со скальным обвалом", – говорится в сообщении. В первом случае расчистка ведется с утра, во втором случае к работам по расчистке приступят с 15.00 мск.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920030806.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан