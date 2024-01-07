https://ria.ru/20240107/antarktika-1920007059.html
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика - РИА Новости, 07.01.2024
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и президент Аргентины Хавьер Милей в субботу дали старт научной миссии агентства в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T03:38
2024-01-07T03:38
2024-01-07T03:38
аргентина
рафаэль гросси
магатэ
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564756030_0:51:2300:1345_1920x0_80_0_0_cc2c56de0459d9a232586b54c421f6d6.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и президент Аргентины Хавьер Милей в субботу дали старт научной миссии агентства в Антарктике, где исследователи будут месяц изучать распространенность микропластика в регионе, говорится в релизе агентства. Согласно релизу, два исследователя агентства в течение месяца будут изучать присутствие микропластика и его распространенность в морской воде, озерах, отложениях, песке, сточных водах, а также в организмах животных в районе аргентинской научно-исследовательской станции Карлини. На встрече с исследователями на аргентинских станциях Марамбио и Эсперанса, где было объявлено о начале миссии, также присутствовали некоторые аргентинские министры: глава минобороны Луис Петри, глава МВД Гильермо Франкос и глава МИД Диана Мондино.
https://ria.ru/20231108/led-1908264958.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564756030_221:0:2081:1395_1920x0_80_0_0_0ae00eefca96924050ce67b171842066.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, рафаэль гросси, магатэ, хавьер милей
Аргентина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Хавьер Милей
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению распространения микропластика
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и президент Аргентины Хавьер Милей в субботу дали старт научной миссии агентства в Антарктике, где исследователи будут месяц изучать распространенность микропластика в регионе, говорится в релизе агентства.
Согласно релизу, два исследователя агентства в течение месяца будут изучать присутствие микропластика и его распространенность в морской воде, озерах, отложениях, песке, сточных водах, а также в организмах животных в районе аргентинской научно-исследовательской станции Карлини.
Путину рассказали про лед из глубин Антарктики
На встрече с исследователями на аргентинских станциях Марамбио и Эсперанса, где было объявлено о начале миссии, также присутствовали некоторые аргентинские министры: глава минобороны Луис Петри, глава МВД Гильермо Франкос и глава МИД Диана Мондино.