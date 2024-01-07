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В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика - РИА Новости, 07.01.2024
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03:38 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/antarktika-1920007059.html
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика - РИА Новости, 07.01.2024
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и президент Аргентины Хавьер Милей в субботу дали старт научной миссии агентства в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T03:38
2024-01-07T03:38
аргентина
рафаэль гросси
магатэ
хавьер милей
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и президент Аргентины Хавьер Милей в субботу дали старт научной миссии агентства в Антарктике, где исследователи будут месяц изучать распространенность микропластика в регионе, говорится в релизе агентства. Согласно релизу, два исследователя агентства в течение месяца будут изучать присутствие микропластика и его распространенность в морской воде, озерах, отложениях, песке, сточных водах, а также в организмах животных в районе аргентинской научно-исследовательской станции Карлини. На встрече с исследователями на аргентинских станциях Марамбио и Эсперанса, где было объявлено о начале миссии, также присутствовали некоторые аргентинские министры: глава минобороны Луис Петри, глава МВД Гильермо Франкос и глава МИД Диана Мондино.
https://ria.ru/20231108/led-1908264958.html
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аргентина, рафаэль гросси, магатэ, хавьер милей
Аргентина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Хавьер Милей
В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению микропластика

В Антарктике стартовала миссия МАГАТЭ по изучению распространения микропластика

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВиды Антарктики
Виды Антарктики - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Виды Антарктики. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и президент Аргентины Хавьер Милей в субботу дали старт научной миссии агентства в Антарктике, где исследователи будут месяц изучать распространенность микропластика в регионе, говорится в релизе агентства.
Согласно релизу, два исследователя агентства в течение месяца будут изучать присутствие микропластика и его распространенность в морской воде, озерах, отложениях, песке, сточных водах, а также в организмах животных в районе аргентинской научно-исследовательской станции Карлини.
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8 ноября 2023, 20:58
На встрече с исследователями на аргентинских станциях Марамбио и Эсперанса, где было объявлено о начале миссии, также присутствовали некоторые аргентинские министры: глава минобороны Луис Петри, глава МВД Гильермо Франкос и глава МИД Диана Мондино.
 
АргентинаРафаэль ГроссиМАГАТЭХавьер Милей
 
 
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