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"Начали прорыв". В США раскрыли, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 06.01.2024
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20:15 06.01.2024 (обновлено: 20:23 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919981955.html
"Начали прорыв". В США раскрыли, что Россия устроила на фронте
"Начали прорыв". В США раскрыли, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 06.01.2024
"Начали прорыв". В США раскрыли, что Россия устроила на фронте
Российская армия прорывает фронт на разных участках, поскольку украинская не может заменить погибших военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:15
2024-01-06T20:23
политика
украина
донецкая народная республика
скотт риттер
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская армия прорывает фронт на разных участках, поскольку украинская не может заменить погибших военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Сначала россияне ушли в оборону и перемололи личный состав украинцев. Таким образом они создали нехватку живой силы у противника, что позволило им давить на ВСУ на фронте", — рассказал эксперт.По мнению Риттера, это часть более глобальной российской стратегии: сперва поглотить удар, уничтожить 90 тысяч киевских военных, а затем начать прорыв."Они раскалывают этот орех (оборонительные рубежи Украины. Прим. ред.) и наступают", — уточнил бывший разведчик.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919972796.html
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политика, украина, донецкая народная республика, скотт риттер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия
Политика, Украина, Донецкая Народная Республика, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Россия
"Начали прорыв". В США раскрыли, что Россия устроила на фронте

Риттер: Россия прорывает фронт, поскольку ВСУ не могут заменить погибших военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская армия прорывает фронт на разных участках, поскольку украинская не может заменить погибших военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«
"Сначала россияне ушли в оборону и перемололи личный состав украинцев. Таким образом они создали нехватку живой силы у противника, что позволило им давить на ВСУ на фронте", — рассказал эксперт.
По мнению Риттера, это часть более глобальной российской стратегии: сперва поглотить удар, уничтожить 90 тысяч киевских военных, а затем начать прорыв.
"Они раскалывают этот орех (оборонительные рубежи Украины. Прим. ред.) и наступают", — уточнил бывший разведчик.
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ПолитикаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСкотт РиттерСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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