"Как долго?": в Сети ужаснулись заявлению фон дер Ляйен об Украине
Пользователи Х раскритиковали слова фон дер Ляйен о дальнейшей помощи Киеву
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее заявления о дальнейшем финансировании Украины.
Пользователей Сети возмутила эта инициатива, и они напомнили главе ЕК, что западные союзники Киева финансируют нацистов.
"Никто не обращает внимание на укронацистов. Немедленно прекратите использовать украинскую машину по отмыванию денег", — заявил Jean Bonneau.
"Как долго будет это длиться? До последнего украинца?" — спросил фон дер Ляйен koutaro2023.
"Чьим интересам ты служишь? Почему ты никогда не говоришь о мирных переговорах, как того хотят большинство европейцев?" — задался вопросом ECM Experts.
"Перестань тратить наши деньги впустую на прокси-войну США, на марионетку США", — заключил ZineManiac.
Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Киеву со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. По ее словам, перечисленных в конце прошлого года средств должно хватить Украине для покрытия расходов в начале 2024 года.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Будапешта еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс.
Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Киева должен пройти 1 февраля в Брюсселе.