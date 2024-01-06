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В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей - РИА Новости, 06.01.2024
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02:04 06.01.2024 (обновлено: 09:01 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919889525.html
В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей
В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей - РИА Новости, 06.01.2024
В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей
Изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе и мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на зампреда комитета Верховной... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:04
2024-01-06T09:01
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе и мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.&quot;В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины&quot;, — приводит издание высказывание депутата в эфире украинского телеканала &quot;1+1&quot;.Как сказал Чернев, по украинцам, уехавшим за границу, возникает "больше вопросов, чем ответов".Ранее Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за нескольких спорных вопросов.
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей

Депутат Рады Чернев: закон о мобилизации коснется уехавших за рубеж украинцев

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе и мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.
«

"В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", — приводит издание высказывание депутата в эфире украинского телеканала "1+1".

Как сказал Чернев, по украинцам, уехавшим за границу, возникает "больше вопросов, чем ответов".
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.
Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.
При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за нескольких спорных вопросов.
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УкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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