https://ria.ru/20240106/ukraina-1919889525.html

В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей

В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей - РИА Новости, 06.01.2024

В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей

Изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе и мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на зампреда комитета Верховной... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T02:04

2024-01-06T02:04

2024-01-06T09:01

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе и мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева."В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", — приводит издание высказывание депутата в эфире украинского телеканала "1+1".Как сказал Чернев, по украинцам, уехавшим за границу, возникает "больше вопросов, чем ответов".Ранее Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за нескольких спорных вопросов.

https://ria.ru/20240104/uklonenie-1919698495.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, вооруженные силы украины