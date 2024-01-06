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Байден пожаловался, что Трамп "восхищается" Путиным
Байден пожаловался, что Трамп "восхищается" Путиным - РИА Новости, 06.01.2024
Байден пожаловался, что Трамп "восхищается" Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что не одобряет "восхищение", с которым его предшественник Дональд Трамп говорит о российском лидера Владимире Путине. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:17
2024-01-06T05:17
2024-01-06T05:46
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не одобряет "восхищение", с которым его предшественник Дональд Трамп говорит о российском лидера Владимире Путине."Посмотрите на всех авторитарных лидеров и диктаторов, которыми восхищается Трамп. Помните, как он говорит об обмене "любовными письмами" между ним и диктатором из Северной Кореи. Эти люди из зала, которые служили в американской армии, вы бы поверили, что президент США такое может сказать? Его восхищение Путиным. Я могу продолжать", - сказал Байден, выступая в штате Пенсильвания. Трамп, со своей стороны, через несколько часов в штате Айова заочно вступил в дебаты с Байденом, заявив, что тому просто не хватает харизмы для работы с мировыми лидерами. "Нужно быть личностью, чтобы очаровывать иностранных лидеров. Думаете, с (главой КНР) Си Цзиньпином легко? Или с Путиным?" - рассказал сторонникам Трамп. Ранее бывший президент на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности. Байден, комментируя это, заявил, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много общего.
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сша, пенсильвания, айова, дональд трамп, владимир путин, джо байден, в мире
США, Пенсильвания, Айова, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, В мире
Байден пожаловался, что Трамп "восхищается" Путиным
Байден выразил недовольство тем, как восхищенно Трамп говорит о Путине