https://ria.ru/20240106/seul-1919923201.html
Южнокорейская полиция пересекла попытку проникновения в офис президента
Южнокорейская полиция пересекла попытку проникновения в офис президента - РИА Новости, 06.01.2024
Южнокорейская полиция пересекла попытку проникновения в офис президента
Члены леворадикального студенческого объединения попытались проникнуть в здание офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и были задержаны полицией, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:51
2024-01-06T11:51
2024-01-06T11:51
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Члены леворадикального студенческого объединения попытались проникнуть в здание офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и были задержаны полицией, сообщило агентство Рёнхап. "Сотрудники отделения полиции по сеульскому округу Ёнсан сегодня около 13.10 (5.10 мск - ред.) задержали с поличным 20 членов Корейского студенческого прогрессивного союза по обвинению в незаконном проникновении в здание", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что студенты за 10 минут до попытки проникновения собрались перед офисом президента и выкрикивали различные лозунги, в том числе требуя отставки президента и проведения специального расследования в отношении предполагаемых финансовых махинаций его супруги Ким Гон Хи. Митинг не был заранее согласован. Члены студенческого союза попросили организовать им встречу с сотрудниками администрации, после чего начали прорываться в здание через ворота и ограду. Части из них удалось преодолеть контрольно-пропускной пункт, остальные устроили сидячую забастовку перед КПП. Полиция доставила задержанных в разные участки и выясняет обстоятельства и мотивы происшествия. Ранее сохраняющая большинство в южнокорейском парламенте Объединенная демократическая партия провела через Национальное собрание законопроекты о проведении специальных расследований в отношении Ким Гон Хи, а также группы высокопоставленных чиновников из правящего консервативного лагеря, подозреваемых в получении крупных взяток. Однако президент Южной Кореи накануне наложил вето на эти инициативы. В марте прошлого года члены Корейского студенческого прогрессивного союза уже устраивали акции с проникновением на американские военные базы, чтобы выразить свое несогласие с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США. А в 2019 году они врывались в офисы депутатов ныне правящей партии "Гражданская сила" и устраивали там сидящие забастовки в знак протеста с их высказываниями относительно исторических событий.
https://ria.ru/20230904/protest-1894197898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, юн сок ель, гражданская сила
В мире, Южная Корея, США, Юн Сок Ель, Гражданская сила
Южнокорейская полиция пересекла попытку проникновения в офис президента
Члены студенческого объединения попытались проникнуть в офис главы Южной Кореи
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Члены леворадикального студенческого объединения попытались проникнуть в здание офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и были задержаны полицией, сообщило агентство Рёнхап
.
"Сотрудники отделения полиции по сеульскому округу Ёнсан сегодня около 13.10 (5.10 мск - ред.) задержали с поличным 20 членов Корейского студенческого прогрессивного союза по обвинению в незаконном проникновении в здание", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что студенты за 10 минут до попытки проникновения собрались перед офисом президента и выкрикивали различные лозунги, в том числе требуя отставки президента и проведения специального расследования в отношении предполагаемых финансовых махинаций его супруги Ким Гон Хи. Митинг не был заранее согласован. Члены студенческого союза попросили организовать им встречу с сотрудниками администрации, после чего начали прорываться в здание через ворота и ограду. Части из них удалось преодолеть контрольно-пропускной пункт, остальные устроили сидячую забастовку перед КПП. Полиция доставила задержанных в разные участки и выясняет обстоятельства и мотивы происшествия.
Ранее сохраняющая большинство в южнокорейском парламенте Объединенная демократическая партия провела через Национальное собрание законопроекты о проведении специальных расследований в отношении Ким Гон Хи, а также группы высокопоставленных чиновников из правящего консервативного лагеря, подозреваемых в получении крупных взяток. Однако президент Южной Кореи накануне наложил вето на эти инициативы.
В марте прошлого года члены Корейского студенческого прогрессивного союза уже устраивали акции с проникновением на американские военные базы, чтобы выразить свое несогласие с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США
. А в 2019 году они врывались в офисы депутатов ныне правящей партии "Гражданская сила
" и устраивали там сидящие забастовки в знак протеста с их высказываниями относительно исторических событий.
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