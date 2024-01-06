https://ria.ru/20240106/seul-1919923201.html

Южнокорейская полиция пересекла попытку проникновения в офис президента

Южнокорейская полиция пересекла попытку проникновения в офис президента - РИА Новости, 06.01.2024

Южнокорейская полиция пересекла попытку проникновения в офис президента

Члены леворадикального студенческого объединения попытались проникнуть в здание офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и были задержаны полицией, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:51

2024-01-06T11:51

2024-01-06T11:51

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Члены леворадикального студенческого объединения попытались проникнуть в здание офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и были задержаны полицией, сообщило агентство Рёнхап. "Сотрудники отделения полиции по сеульскому округу Ёнсан сегодня около 13.10 (5.10 мск - ред.) задержали с поличным 20 членов Корейского студенческого прогрессивного союза по обвинению в незаконном проникновении в здание", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что студенты за 10 минут до попытки проникновения собрались перед офисом президента и выкрикивали различные лозунги, в том числе требуя отставки президента и проведения специального расследования в отношении предполагаемых финансовых махинаций его супруги Ким Гон Хи. Митинг не был заранее согласован. Члены студенческого союза попросили организовать им встречу с сотрудниками администрации, после чего начали прорываться в здание через ворота и ограду. Части из них удалось преодолеть контрольно-пропускной пункт, остальные устроили сидячую забастовку перед КПП. Полиция доставила задержанных в разные участки и выясняет обстоятельства и мотивы происшествия. Ранее сохраняющая большинство в южнокорейском парламенте Объединенная демократическая партия провела через Национальное собрание законопроекты о проведении специальных расследований в отношении Ким Гон Хи, а также группы высокопоставленных чиновников из правящего консервативного лагеря, подозреваемых в получении крупных взяток. Однако президент Южной Кореи накануне наложил вето на эти инициативы. В марте прошлого года члены Корейского студенческого прогрессивного союза уже устраивали акции с проникновением на американские военные базы, чтобы выразить свое несогласие с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США. А в 2019 году они врывались в офисы депутатов ныне правящей партии "Гражданская сила" и устраивали там сидящие забастовки в знак протеста с их высказываниями относительно исторических событий.

https://ria.ru/20230904/protest-1894197898.html

https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сша, юн сок ель, гражданская сила