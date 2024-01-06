https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html

Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР

Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР - РИА Новости, 06.01.2024

Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР

В рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим, необходимо полностью освободить Донецкую Народную Республику, заявил РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T05:13

2024-01-06T05:13

2024-01-06T10:18

донецкая народная республика

соледар

артемовск

марьинка (днр)

денис пушилин

в мире

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим, необходимо полностью освободить Донецкую Народную Республику, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области. Для нас сейчас важно освободить всю Донецкую Народную Республику в рамках тех задач, которые стоят от Верховного главнокомандующего", — подчеркнул он, подводя итоги года.Пушилин назвал знаковым освобождение в 2023 году Соледара, Артемовска и Марьинки."Две тысячи двадцать третий год был богат на события, они разноплановые. В первую очередь нас волнует все, что связано с военной составляющей. Для нас знаковыми были освобождения наших населенных пунктов", — сказал глава ДНР.Город Соледар освободили от сил украинских националистов в январе 2023-го. Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — отбили у ВСУ 20 мая 2023 года. Сейчас он полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.

https://ria.ru/20231227/avdeevka-1918494319.html

https://ria.ru/20240105/artemovsk-1919769521.html

донецкая народная республика

соледар

артемовск

марьинка (днр)

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Пушилин: "Освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки знаково для полного освобождения ДНР" Освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки знаково и для безопасности, и для полного освобождения ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин, подводя итоги года. 2024-01-06T05:13 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, соледар, артемовск, марьинка (днр), денис пушилин, в мире