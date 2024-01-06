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Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР - РИА Новости, 06.01.2024
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05:13 06.01.2024 (обновлено: 10:18 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html
Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР
Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР - РИА Новости, 06.01.2024
Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР
В рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим, необходимо полностью освободить Донецкую Народную Республику, заявил РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:13
2024-01-06T10:18
донецкая народная республика
соледар
артемовск
марьинка (днр)
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим, необходимо полностью освободить Донецкую Народную Республику, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.&quot;Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области. Для нас сейчас важно освободить всю Донецкую Народную Республику в рамках тех задач, которые стоят от Верховного главнокомандующего&quot;, — подчеркнул он, подводя итоги года.Пушилин назвал знаковым освобождение в 2023 году Соледара, Артемовска и Марьинки."Две тысячи двадцать третий год был богат на события, они разноплановые. В первую очередь нас волнует все, что связано с военной составляющей. Для нас знаковыми были освобождения наших населенных пунктов", — сказал глава ДНР.Город Соледар освободили от сил украинских националистов в январе 2023-го. Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — отбили у ВСУ 20 мая 2023 года. Сейчас он полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
https://ria.ru/20231227/avdeevka-1918494319.html
https://ria.ru/20240105/artemovsk-1919769521.html
донецкая народная республика
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Пушилин: "Освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки знаково для полного освобождения ДНР"
Освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки знаково и для безопасности, и для полного освобождения ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин, подводя итоги года.
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донецкая народная республика, соледар, артемовск, марьинка (днр), денис пушилин, в мире
Донецкая Народная Республика, Соледар, Артемовск, Марьинка (ДНР), Денис Пушилин, В мире
Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР

Пушилин: для обеспечения безопасности необходимо полностью освободить ДНР

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим, необходимо полностью освободить Донецкую Народную Республику, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области. Для нас сейчас важно освободить всю Донецкую Народную Республику в рамках тех задач, которые стоят от Верховного главнокомандующего", — подчеркнул он, подводя итоги года.

Пушилин назвал знаковым освобождение в 2023 году Соледара, Артемовска и Марьинки.
"Две тысячи двадцать третий год был богат на события, они разноплановые. В первую очередь нас волнует все, что связано с военной составляющей. Для нас знаковыми были освобождения наших населенных пунктов", — сказал глава ДНР.
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Город Соледар освободили от сил украинских националистов в январе 2023-го. Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — отбили у ВСУ 20 мая 2023 года. Сейчас он полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
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Донецкая Народная РеспубликаСоледарАртемовскМарьинка (ДНР)Денис ПушилинВ мире
 
 
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