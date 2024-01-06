https://ria.ru/20240106/odessa-1919927626.html

"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове

"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове - РИА Новости, 06.01.2024

"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове

По окончании конфликта с Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:34

2024-01-06T12:34

2024-01-06T12:37

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одесса

харьков

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сергей шойгу

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По окончании конфликта с Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Есть предположение, что все закончится к сентябрю. Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России", — поделился он своим мнением.Риттер также отметил, что украинская армия терпит полный крах на поле боя и скоро наступит момент, когда уже ни что не сможет остановить Вооруженные силы России.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в конце декабря прошлого года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.

https://ria.ru/20240106/tank-1919915733.html

https://ria.ru/20240106/dnepr-1919921618.html

одесса

харьков

россия

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в мире, одесса, харьков, россия, сергей шойгу, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша