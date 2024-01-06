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"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове
"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове - РИА Новости, 06.01.2024
"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове
По окончании конфликта с Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:34
2024-01-06T12:34
2024-01-06T12:37
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По окончании конфликта с Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Есть предположение, что все закончится к сентябрю. Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России", — поделился он своим мнением.Риттер также отметил, что украинская армия терпит полный крах на поле боя и скоро наступит момент, когда уже ни что не сможет остановить Вооруженные силы России.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в конце декабря прошлого года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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в мире, одесса, харьков, россия, сергей шойгу, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша
В мире, Одесса, Харьков, Россия, Сергей Шойгу, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США
"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове
Экс-разведчик Риттер: в конце конфликта Одесса и Харьков войдут в состав России